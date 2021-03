Plug Power e Alpine F1 Team se conectam em parceria única

29 de março de 2021 Diversos

A Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG), líder mundial no fornecimento de soluções de célula de hidrogênio integradas e completas (turnkey) e a escuderia Alpine F1 Team anunciam sua nova parceria na Fórmula 1. Os logos Plug Power estarão presentes nos bólidos A521 e nos uniformes de corrida da Alpine F1 Team.

Esta parceria com a Alpine F1 Team vai complementar a joint venture que está sendo formada entre o Grupo Renault e a Plug Power, para explorar oportunidades em soluções a hidrogênio para veículos de produção em série, como parte do compromisso do Grupo Renault com a mobilidade sustentável. Em janeiro de 2021, o Grupo Renault e a Plug Power anunciaram a assinatura de um protocolo de intenções (MOU), para desenvolver em conjunto motorizações movidas a hidrogênio para veículos comerciais leves, na Europa. A joint venture terá como meta uma participação de mercado de 30%, em linha com o planejamento estratégico Renaulution, apresentado por Luca de Meo, CEO do Grupo Renault, em janeiro deste ano.

“Estamos muito contentes com esta parceria com a Plug Power em várias frentes, tanto no automobilismo esportivo como para os carros de produção em série, para explorar diferentes soluções de mobilidade. O Grupo Renault tem o compromisso de desenvolver uma tecnologia sustentável que terá um impacto mínimo no meio ambiente, estando aberto a todos os usuários do trânsito. As células de combustível de hidrogênio são uma inovação que merecem uma análise mais aprofundada e a Plug Power é líder nesse mercado. Estamos ansiosos para trabalhar com eles”, declara Laurent Rossi, CEO da Alpine.

“As possibilidades oferecidas pelos veículos elétricos híbridos equipados com células de combustível são infinitas. A Plug Power está muito entusiasmada com a ideia de trabalhar para satisfazer as necessidades de soluções sustentáveis dos esportes a motor, dos veículos em produção em série e muito mais”, comenta Andy Marsh, CEO da Plug Power.

Com o compromisso de desenvolver sistemas a hidrogênio e de células de combustível dedicados aos veículos elétricos, a Plug Power se expandiu para o mercado de veículos elétricos graças à sua plataforma ProGen. Suas células modulares de combustível permitem que fabricantes automotivos e os integradores de sistemas adotem rapidamente a tecnologia de célula de combustível de hidrogênio. Os milhares de motores ProGen que estão em funcionamento estão sendo testados nas condições mais difíceis no mundo.

Sobre a Plug Power

Como fornecedor líder de soluções de célula de hidrogênio (HFC), integradas e completas (turnkey), a Plug Power está construindo a economia do hidrogênio. A tecnologia inovadora aperfeiçoada pela empresa alimenta motores elétricos movidos à célula de combustível à base de hidrogênio. Ela se insere no contexto de uma profunda mudança de paradigma nos setores de eletricidade, energia e transporte, com o objetivo de enfrentar os desafios das mudanças climáticas e segurança energética, atingindo os objetivos de desenvolvimento sustentável.

A Plug Power criou o primeiro mercado comercialmente viável para a tecnologia de célula de hidrogênio (HFC). A empresa implantou mais de 40.000 sistemas de célula de combustível para as necessidades de mobilidade elétrica – mais do que qualquer outra no plano mundial. Ela também se tornou o maior comprador de hidrogênio líquido, construindo e explorando uma “rota do hidrogênio” na América do Norte. A Plug Power tem uma proposta de valor significativa para os clientes finais, com importantes benefícios ambientais, ganhos de eficiência, abastecimento rápido e custos operacionais reduzidos.

Por meio de sua solução GenKey, a Plug Power oferece uma resposta integrada às necessidades de eletrificação, abastecimento e serviços de mobilidade a hidrogênio para clientes como Amazon, BMW, Southern Company, Carrefour e Walmart. A empresa se baseia em seu know-how, sua arquitetura modular de produtos e no sucesso dos projetos conduzidos com seus primeiros clientes, para se desenvolver rapidamente em outros mercados-chave, como os veículos automotores zero emissão, robótica e centros de dados. Saiba mais em www.plugpower.com.



Declarações prospectivas

Este comunicado contém “declarações prospectivas” no sentido da lei americana Private Securities Litigation Reform Act, de 1995. Estas implicam riscos e incertezas importantes a respeito da Plug Power Inc. (“PLUG”), incluindo, mas não se limitando a, declarações a respeito das expectativas da PLUG relacionadas a investimentos plurianuais e seu crescimento, tecnologias limpas de hidrogênio da PLUG, o papel crucial das células de combustível no cumprimento dos objetivos climáticos e de descarbonização, aprofundamento das relações com stakeholders-chave do setor, aceleração da demanda e adoção da tecnologia a hidrogênio. Você está sendo alertado que estas declarações não devem ser consideradas uma garantia de performance ou resultado futuro e não constituirão necessariamente indicações precisas dos momentos em que serão atingidos. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, podendo fazer divergir sensivelmente os resultados reais em relação a aqueles expressos nessas declarações. Para uma descrição mais detalhada dos riscos e incertezas que podem influenciar os resultados reais e as declarações prospectivas, bem como os riscos associados às atividades da PLUG em geral, consulte as informações públicas registradas pela PLUG junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (Securities and Exchange Commission), inclusive a seção “Fatores de Risco” do relatório anual da PLUG no Formulário 10-K, para o fechamento do exercício em 31 de dezembro de 2019, bem como os relatórios trimestrais no Formulário 10-Q para o fechamento dos trimestres em 31 de março de 2020 e 30 de setembro de 2020. Pede-se que o leitor não confie indevidamente nestas declarações prospectivas. As declarações prospectivas foram feitas na presente data e a PLUG não está sujeita a nenhuma obrigação de atualização destas declarações.

