Grupo Açotubo comemora lançamento do carro de Júlio Campos para a temporada 2021 da Stock Car

29 de março de 2021 Diversos







Imprensa Julio Campos





(Rafael Catelan)

(Divulgação)

A Equipe Lubrax Podium Team da Stock Car, que conta com o patrocínio do Grupo Açotubo ao piloto Júlio Campos, oficializou nesta terça-feira, 23, o lançamento dos seus carros oficiais para a temporada 2021. A apresentação ocorreu às 12h, horário de Brasília, no perfil @postospetrobras no Instagram, destacando os carros para temporada 2021 e seus patrocínios, incluindo o da distribuidora de produtos siderúrgicos que é referência na América Latina.

O Grupo Açotubo faz sua estreia no maior campeonato de automobilismo do país com a iniciativa, estampando a marca da empresa nas laterais traseiras do carro #04, no uniforme do piloto e em ações nas redes sociais. “A empresa vem fortalecer ainda mais nossa participação na Stock Car, pois o esporte é uma ótima ferramenta de marketing e relacionamento”, destacou Júlio Campos à época da formalização da parceira, em fevereiro deste ano.

“Estamos animados com essa parceria. O ambiente positivo e fascinante da Stock Car, transmite perseverança, disciplina, coragem, trabalho em equipe, entre tantos outros”,destacou Anapaula Sarmento, Gerente da Marketing do Grupo Açotubo.

Sobre o Grupo Açotubo

Com 47 anos de atividades, o Grupo Açotubo é reconhecido pelo portfólio, serviços e soluções em distribuição siderúrgica. A empresa tem seis unidades de negócio, sendo Tubos e Aço, Conexões, Aços Inoxidáveis, Trefilados e Peças, Soluções Integradas e Sistemas de Ancoragem (Incotep), com unidades estratégicas posicionadas em diferentes regiões para atendimento em todo o Brasil. Com investimentos constantes em tecnologia e infraestrutura, a empresa tem como meta atender os clientes com agilidade e qualidade em todas as suas necessidades, independentemente de volume. Valoriza seus colaboradores como força motriz de desenvolvimento e tem a responsabilidade social como um de seus principais pilares. Mais informações em: https://acotubo.com.br/.

Informações à imprensa:

MS2 Comunicação | Assessoria Júlio Campos

(51) 3207.9284 | (51) 98142.2602

Glauce Schütz | glauce@ms2comunicacao.com.br

KB!COM | Comunicação Corporativa

(11) 4332.9808 | 99211.7420

Diego Ramos – press@kbcomunicacao.com.br







Em ação inédita, empresa do ramo siderúrgico apoiará o paranaense na maior categoria do Brasil







Piloto Lubrax larga em 23º e, com chances de encerrar o campeonato no Top10, quer partir para cima em busca de pontos importantes para fechar o ano







Piloto Lubrax foi um dos que mais cresceu na segunda parte do atual campeonato, quando conquistou uma vitória. Expectativa é de seguir entre os primeiros colocados na classificação na etapa que encerra o campeonato







Piloto Lubrax completou a prova 1 deste domingo em quinto e chegou ao quarto fim de semana de corridas consecutivo na parte de cima do pelotão

Imagem WEB

Imagem ALTA

Relacionado