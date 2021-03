Copa SP de Kart terá inscrições gratuitas com incentivo do Governo do Estado e patrocínio da JSL

23 de março de 2021 Diversos







Kart





(Pedro Bragança/RF1)

(Pedro Bragança/RF1)

A partir da segunda etapa da Copa São Paulo de Kart, que foi realizada no último dia 5 de março, o maior campeonato regional de kart do País passou a contar com uma novidade incrível para os pilotos.

Com incentivo do Governo de SP e da empresa JSL, um projeto de patrocínio aos pilotos teve sua estreia com inscrições gratuitas sendo fornecidas aos pilotos das categorias Rotax. Serão 72 inscrições por etapas em cada uma das seis etapas restantes no calendário da Copa SP – com exceção do Brasileiro de Rotax.

“Estamos muito felizes com esse novo projeto, é algo muito importante para muitos pilotos e fomenta cada vez mais a formação de novos talentos no kart. Esperamos que essa parceria continue por muito tempo e quem ganha são os pilotos”, diz Binho Carcasci, promotor das categorias Rotax.

As categorias Rotax Junior Max e Rotax Max terão 20 inscrições gratuitas por etapa, enquanto a DD2 terá 13, Micro Max 10 e Mini Max 9 pilotos beneficiados. Os primeiros a se inscreverem em cada etapa da Copa São Paulo de Kart terão prioridade no benefício.

No total, em 2021, 504 inscrições serão fornecidas aos pilotos entre a 2ª e 8ª etapa do campeonato. “Esse projeto reduz o custo para os pilotos e ajuda muito em um momento como o que o mundo vive hoje. Torna a participação deles mais acessível e isso ajuda muito no nível do nosso automobilismo aqui no Brasil”, diz Carcasci.

