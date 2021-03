Ágatha e Duda, do Time Nissan, conquistam o sexto ouro no Circuito Brasileiro e se tornam as campeãs da temporada

22 de março de 2021 Diversos

RIO DE JANEIRO – Um despercebido pode achar que é notícia antiga, mas não é: as representantes do Time Nissan no vôlei de praia, Ágatha Bednarczuk e Duda Lisboa, subiram mais uma vez ao lugar mais alto do pódio, neste fim de semana, no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, nas areias de Saquarema, Rio de Janeiro. Esta é nada menos que a sexta medalha de ouro, a quinta consecutiva, das atletas em oito etapas da temporada. E nas outras duas que não venceram, elas também saíram da competição com medalhas.

Com este domínio, Ágatha e Duda também conquistaram o título de campeãs da Temporada 20/21 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Para chegar a esta conquista, as atletas do Time Nissan venceram na final da 8ª etapa a dupla Bárbara Seixas e Carol Solberg por 2 sets a 1. Este resultado confirma que as duas atletas estão focadas e bem preparadas para enfrentar os desafios programados para este ano.

Time NissanO Time Nissan foi criado em 2012 pela empresa para colaborar com a formação de atletas brasileiros. O grupo mescla atletas em diferentes momentos de carreira, de nomes já consagrados a jovens promessas, sendo que todos eles compartilham com a Nissan valores e atitudes como atrevimento, busca pela melhoria constante, respeito ao próximo, superação e pensamento de vencedor.

Em 2017, o projeto teve uma evolução: o Time Nissan 2.0. Ele é formado por 11 atletas de nove modalidades esportivas e pelo mentor Clodoaldo Silva, lenda do esporte com 14 medalhas em Jogos Paralímpicos. A Nissan entende que os integrantes do projeto têm a estrutura e o acompanhamento de técnicos e especialistas para o treinamento, então, a empresa visa apoiar o crescimento profissional do lado de fora da área de competição e também a evolução pessoal de cada um.

Este grupo reafirma um dos principais pilares da empresa, que é a diversidade. A equipe se divide em seis atletas olímpicos e seis paralímpicos – incluindo o mentor –sendo seis homens e seis mulheres. O equilíbrio entre atletas com e sem deficiência reforça também o foco da Nissan em garantir mobilidade para todos.

