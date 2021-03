Novo Nissan Kicks: Presidente da Nissan América do Sul faz um passeio pela história do SUV

22 de março de 2021 Diversos

Assista ao vídeo em que Guy Rodriguez, Presidente e Diretor Geral da Nissan América do Sul, destaca os principais momentos do Nissan Kicks

A chegada do novo modelo reafirma a importância do produto para o portfólio da marca na região

América do Sul – O Nissan Kicks é um dos modelos da fabricante japonesa que melhor representa seu espírito e identidade. Desde o lançamento, em 2016, o SUV recebeu inúmeros prêmios, comercializou séries especiais de grande sucesso, além de ter sido protagonista em seu segmento graças ao seu conjunto inovador.

Inspirado e criado na América Latina, no crossover convivem a cultura e a personalidade da região, que fazem dele um modelo especial para o cliente latino-americano. Neste ano, o Kicks está renovando seu compromisso com o público, por meio da evolução de seu design e tecnologia.

“A chegada do Novo Nissan Kicks ao mercado sul-americano nos enche de orgulho, já que podemos entregar aos nossos clientes um crossover que agrega inovação e um novo design, proporcionando uma grande experiência ao dirigir. A chegada do Novo Nissan Kicks na Argentina, Brasil, Chile e Peru, que anunciamos simultaneamente no dia 9 de fevereiro, é o início de uma trajetória emocionante, que nos coloca no caminho certo para ser uma das três marcas mais importantes da América do Sul. Sempre e quando todos nós estivermos dispostos a Ativar nossa Atitude. Por isso, convido a todos a fazerem o mesmo!”, comenta Guy Rodríguez.

