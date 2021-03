Novo Nissan Kicks chega com 3 anos de revisões e assistência 24 horas sem custos

18 de março de 2021 Diversos

Até o fim de junho, quem comprar o novo crossover terá grátis as vantagens do pacote Plus, do programa Nissan Protect

Linha conta ainda com três anos de garantia de fábrica

RIO DE JANEIRO – A Nissan quer oferecer ainda mais confiança e tranquilidade aos compradores do Novo Nissan Kicks, que chega esse mês às concessionárias de todo o Brasil. Assim, além de toda a qualidade do modelo, a marca oferece mais uma vantagem aos seus clientes. Aqueles que adquirirem o modelo até o fim de junho ganharão de forma gratuita os 3 primeiros anos de revisões periódicas do veículo (ou 30 mil km rodados, o que ocorrer primeiro) e terão a cobertura da assistência 24h do Nissan Way Assistance também por 36 meses.

Os benefícios fazem parte do pacote Plus do Nissan Protect, programa que oferece serviços adicionais de manutenção aos clientes. A oferta não é válida para unidades comercializadas por vendas diretas. Além disso, toda a linha Nissan, incluindo o Novo Nissan Kicks ainda conta com três anos de garantia de fábrica.

“A Nissan quer oferecer tranquilidade aos seus consumidores. Confiamos muito na qualidade dos nossos produtos e, por isso, estamos absorvendo esses custos normais dos primeiros anos para que o proprietário fique totalmente despreocupado. Esse é um benefício incrível exclusivo para os futuros donos do Novo Nissan Kicks, pois significa que nos três primeiros anos o consumidor não terá que se preocupar com o custo de manutenção do carro e nem da Assistência 24 horas”, afirma Tiago Castro, diretor sênior de Vendas e Marketing da Nissan do Brasil.

E os proprietários do Novo Nissan Kicks podem ampliar ainda mais o período de suporte com revisões e assistência incluídas, e até mesmo da garantia, com os planos oferecidos pelo Nissan Protect. De acordo com a opção contratada, os 3 anos de revisões, de Assistência 24 horas e da garantia do crossover podem ser estendidos para até 5 anos.

Novo Nissan Kicks

O Novo Nissan Kicks foi desenvolvido para surpreender novamente os brasileiros com muita atitude. Para isso, seu projeto seguiu como base três pilares: Design, Integração homem e carro e Tecnologia Safety Shield.

Os designers da Nissan se superaram e deixaram o Novo Nissan Kicks com um estilo encorpado e moderno, seguindo o conceito denominado Nissan Emotional Geometry. Mantendo seu amplo espaço interno, o modelo recebeu mudanças no exterior e na cabine.

O Novo Nissan Kicks também traz novidades que aumentam ainda mais a integração dos ocupantes com o veículo. Dois recursos tecnológicos são os destaques: o sistema multimídia com tela de oito polegadas e um item de qualidade reconhecida mundialmente e que é único no segmento, o sistema de som premium Bose®, que inclui dois alto-falantes no apoio de cabeça do motorista.

O Novo Nissan Kicks vai além quando se fala de tecnologias inteligentes de segurança passiva e ativa, que oferecem muito conforto e tecnologia e que estão presentes em modelos da gama mais alta da linha da marca e também no 100% elétrico Nissan LEAF.

Um conjunto avançado de dispositivos forma o Nissan Safety Shield, que é composto por diferentes tecnologias de segurança que monitoram, protegem e respondem em algumas situações nas quais o veículo e seus ocupantes possam estar em risco. Esse “escudo de proteção” ajuda o carro e o motorista a monitorar o movimento no entorno, responder a ações inesperadas (como a aproximação desatenta a um veículo à frente) e a proteger (frenagem de emergência e segurança passiva).

Entre os destaques estão o Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA), o Monitoramento de Ponto Cego (BSW), o Alerta Inteligente de Mudanças de Faixa (LDW) e o Acendimento Inteligente dos faróis com ajuste de altura e intensidade (HBA). Os dois últimos inéditos no segmento.

Estes recursos se somam no Nissan Safety Shield a avançados equipamentos já disponíveis na linha do crossover, como o Controle Dinâmico de Chassi (Chassi Control), o Alerta de Colisão Frontal com Assistente Inteligente de Frenagem (FCW/FEB), o Sistema Inteligente de Auxílio de Partida em Rampa (HSA), a Visão 360° Inteligente com Detector de Movimento (MOD) e o Alerta de colisão frontal com Assistente Inteligente de Frenagem (FCW/FEB).

Testados e aprovados por quase 200 mil proprietários em todos os tipos de pavimentos do Brasil, o motor e o câmbio do Novo Nissan Kicks são sinônimos de durabilidade, confiança e baixíssima manutenção. O conhecido propulsor HR16DE de 1,6 litro e 16 válvulas produz 114 cavalos de potência a 5.600 rpm e torque de 15,5 kgfm a 4.000 rpm, contando com controle de abertura das válvulas continuamente variável (CVVTCS).



