GRUPO RENAULT, VEOLIA & SOLVAY UNEM FORÇAS PARA RECICLAR EM CICLO FECHADO OS METAIS DAS BATERIAS ELÉTRICAS EM FIM DE VIDA

18 de março de 2021

O Grupo Renault, um dos grandes players da indústria automotiva, juntamente com a Veolia, líder mundial na gestão otimizada de recursos, e a Solvay, líder em química avançada e inovação cientifica, têm o prazer de anunciar sua parceria para a implantação de um ecossistema circular de metais provenientes de baterias elétricas na Europa.



O consórcio criado em setembro de 2020 pela Veolia e a Solvay passa a ser reforçado pela posição pioneira e a experiência do Grupo Renault em economia circular e no ciclo de vida das baterias de veículos elétricos. Graças à expertise da Solvay na extração química dos metais das baterias e os 10 anos de know-how da Veolia no desmantelamento e reciclagem das baterias de íons de lítio via processos hidrometalúrgicos, a parceria visa a fazer desta complementaridade uma vantagem estratégica e um diferencial de competitividade.



Tendo em vista que o número de veículos elétricos em circulação em todo o mundo deve passar de 10 milhões em 2020 para mais de 100 milhões até 2030*, assegurar um acesso estável e responsável aos metais das baterias constitui um desafio estratégico.



Neste contexto, as três parceiras têm a ambição de constituir uma fonte de abastecimento segura e sustentável de metais estratégicos para baterias, como cobalto, níquel e lítio. Para atingir este objetivo, as empresas pretendem se apoiar em sua expertise respectiva em cada etapa da cadeia de valor – desde a coleta das baterias em fim de vida e desmantelamento, até a extração e purificação dos metais – melhorando os processos mecânicos e hidrometalúrgicos existentes para a reciclagem das baterias. Graças à combinação das tecnologias de ponta desenvolvidas pela Solvay e a Veolia, os metais estratégicos serão extraídos e purificados em materiais de alta pureza, prontos para serem reutilizados na fabricação de novas baterias. Recuperados anteriormente sob uma forma destinada apenas a aplicações metalúrgicas, este novo processo em ciclo fechado contribuirá para a redução da pegada ambiental das futuras baterias dos veículos elétricos.



As três parceiras já estão ativamente envolvidas em uma fase experimental com a implantação de uma fábrica piloto na França operando em escala pré-industrial, capaz de extrair e purificar os metais contidos nas baterias de veículos elétricos em fim de vida.



“O Grupo Renault tem uma estratégia holística para o ciclo de vida das baterias: desde a reparação, para prolongar sua vida útil automotiva, passando pelo desenvolvimento de aplicações de segunda vida para armazenagem de energia, até a implantação de um sistema de coleta e reciclagem de baterias. Hoje, temos orgulho de fortalecer nosso compromisso ambiental, por meio desta parceria com a Veolia e a Solvay. Em um contexto de mobilidade elétrica em crescimento, nosso objetivo é implementar soluções de reciclagem inovadoras e de baixo carbono, para abrir caminho para um abastecimento sustentável de materiais estratégicos para as baterias. Juntos, vamos tirar vantagem de mossa presença em todo o ecossistema elétrico na Europa, para assumir uma forte posição no mercado estratégico de materiais de baterias e gerar valor além do nosso core business”, explica Luca de Meo, CEO da Renault.



“Tendo em vista a dimensão dos desafios ambientais que o mundo está enfrentando, a transformação ecológica é uma necessidade urgente. Com o Grupo Renault, que se une à Veolia e à Solvay, estamos coletivamente dando um passo além em soluções de ciclo fechado para preservar os recursos naturais. Isso demonstra como, trabalhando juntas, as empresas podem imaginar e implementar novas soluções que melhoram nosso meio ambiente e renovam nossas economias”, comenta Antoine Frérot, CEO da Veolia.

“Este consórcio é um belo exemplo de parceria na cadeia de valor, que permite criar uma economia circular para os metais das baterias. Estamos muito contentes com a inclusão do Grupo Renault no consórcio, como parceiro estratégico no ciclo fechado circular. Sua contribuição com matérias-primas para reciclagem permite reinjetar metais purificados no ciclo da bateria. Este projeto ilustra a forma como a Solvay alia o discurso à atitude, por meio de seu plano de desenvolvimento sustentável Solvay One Planet, que visa pelo menos duplicar nossa receita gerada por meio da economia circular, até 2030”, acrescenta Ilham Kadri, CEO do Grupo Solvay.





Sobre o Grupo Renault

O Grupo Renault está na vanguarda de uma mobilidade que ele próprio está reinventando.

Fortalecido por sua aliança com a Nissan e a Mitsubishi Motors e sua expertise única em eletrificação, o Grupo Renault compreende 5 marcas complementares – Renault, Dacia, LADA, Alpine e Mobilize –, oferecendo soluções de mobilidade inovadoras e sustentáveis para os seus clientes. Presente em mais de 130 países, o Grupo emprega atualmente mais de 180.000 colaboradores, tendo vendido 2,95 milhões de veículos em 2020.

Preparado para enfrentar desafios tanto nas ruas como nas competições, o Grupo Renault tem um compromisso com uma transformação ambiciosa, que vai gerar valor. Este compromisso tem como foco o desenvolvimento de novas tecnologias e serviços e uma nova gama de veículos ainda mais competitivos, equilibrados e eletrificados. Alinhada com os desafios ambientais, a ambição do Grupo é atingir a neutralidade de carbono na Europa até 2050.



Sobre a Veolia

O grupo Veolia é a referência mundial em gestão otimizada dos recursos. Presente nos cinco continentes com mais de 179.000 colaboradores, o Grupo concebe e implementa soluções para a gestão da água, dos resíduos e da energia, que fomentam o desenvolvimento sustentável das cidades e das indústrias. Com suas três atividades complementares, Veolia contribui ao desenvolvimento do acesso aos recursos, à preservação e renovação dos recursos disponíveis.

Em 2019, o grupo Veolia trouxe água potável para 98 milhões de habitantes e saneamento para 67 milhões, produziu cerca de 45 milhões de megawatt/hora e valorizou 50 milhões de toneladas de resíduos. A Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) realizou em 2019 um faturamento consolidado de 27.189 bilhões de euros. www.veolia.com



Sobre a Solvay

A Solvay é uma empresa de ciências cujas tecnologias oferecem benefícios em muitos aspectos da nossa vida cotidiana. Com mais de 23.000 empregados em 64 países, a Solvay une pessoas, ideias e elementos para reinventar o progresso. O Grupo busca criar valor compartilhado sustentável para todos, principalmente por meio do programa Solvay One Planet, elaborado em torno de três pilares: proteger o clima, preservar recursos e promover uma vida melhor. As soluções inovadoras do Grupo contribuem para produtos mais seguros, limpos e sustentáveis, que podem ser encontrados em residências, alimentos e bens de consumo, aviões, carros, baterias, dispositivos inteligentes, equipamentos de saúde, sistemas de purificação de água e ar. Fundada em 1863, a Solvay está hoje entre as três principais empresas do mundo na maioria de suas atividades e obteve vendas líquidas de € 9 bilhões em 2020. A Solvay está listada na Euronext Brussels (SOLB) e Paris e nos Estados Unidos, onde as ações (SOLVY) são negociadas através de um programa de ADR Nível I. Para saber mais, acesse o site www.solvay.com.



