Stock, GM e Toyota fazem chat com Arena Hub

O CEO da Stock Car, Fernando Julianelli, e os executivos Jorge Miquez (Experience Marketing Manager da GM), Henry Soares (Brand Manager and Head of Sports Marketing da Toyota) e Ricardo Mazzucca (CEO do Arena Hub) discutirão assuntos relacionados a patrocínio, esporte, inovação e investimentos durante um encontro virtual. A sessão será promovida pelo Arena Hub, núcleo que conecta profissionais, startups, entidades e investidores, visando criar tecnologias e ideias que se utilizem do esporte para promover transformação digital e social. Agendado para as 17h desta quinta-feira (18), o encontro será exibido pelo Youtube. Para participar basta inscrever-se gratuitamente no site arenahub.com.br.

A conversa será mediada pelo fundador do site Olimpíada Todo Dia, Fernando Gavini. A iniciativa faz parte da parceria firmada entre a Vicar, promotora da Stock Car, e o Arena Hub. O convênio prevê a inclusão da Stock Car na rede de conexões coordenada pelo Arena Hub, reunindo entidades esportivas e outros parceiros da indústria do esporte e entretenimento, como mais de 80 startups de tecnologia, grandes empresas e investidores.

Oportunidades – “A Stock Car é a primeira categoria do automobilismo a ingressar no Arena Hub e nossa meta é criar um ambiente de oportunidades para o automobilismo brasileiro, unindo a inovação das startups e o interesse de grandes corporações e investidores”, define Fernando Julianelli.

A conversa da próxima quinta-feira será a primeira iniciativa da parceria. “A ideia aqui é mostrar para a comunidade do Arena Hub um pouco do que é a Stock Car e quais os interesses e perspectivas de alguns de seus principais patrocinadores”, finaliza Julianelli.

