Pedro Ferro corre com as cores Toyota Gazoo Racing na Stock Light em programa de jovens pilotos

O piloto Pedro Ferro é o mais novo integrante da Toyota Gazoo Racing. Aos 17 anos, ele passa a integrar o programa de jovens pilotos da empresa e terá o layout de seu Stock Light nas cores da marca japonesa na divisão de acesso da Stock Car. Competindo pela equipe KTF Sports, o santista faz em 2021 sua segunda temporada completa no automobilismo após diversas conquistas no kart.

“O desenvolvimento de talentos, pessoas e equipes é um dos pilares da Toyota GAZOO Racing na sua atuação com o esporte a motor. É primordial para nós trabalharmos com um jovem piloto como o Pedro Ferro e promover integração com nosso time titular Stock Car e, assim, acelerar o processo de aprendizado e formação como profissional na divisão de acesso. Mais do que isso, queremos impulsionar sua performance de tal forma que possa, futuramente, competir em categorias top do automobilismo no Brasil e no exterior”, explica Henry Soares, gerente de marketing e eventos da Toyota.

A notícia foi comemorada por Pedro Ferro, que é o mais jovem integrante do grid da Stock Light, com apenas 17 anos (ele integrou o campeonato aos 16, idade mínima permitida para competir na categoria de acesso da Stock Car).

“Esta será minha segunda temporada completa em uma categoria de turismo e é ótimo contar com o apoio de um programa de jovens pilotos como a Toyota Gazoo Racing. Vejo de perto o trabalho de muita seriedade e de longo prazo da Toyota na Stock Car, inclusive por conta da minha proximidade com o Thiago Camilo, que gerencia a minha carreira. Só tenho a agradecer por ter esta oportunidade de aprendizado na Stock Light”, diz Pedro Ferro, que compete com o carro 33 da KTF Sports.

Chefe da equipe KTF Sports, Enzo Bortoleto também reforçou a importância de ter a Toyota Gazoo Racing dando suporte a jovens pilotos na Stock Light.

“É uma honra para nós da KTF Sports ter sido escolhida a equipe para estruturar este programa de jovens pilotos da Toyota Gazoo Racing na Stock Light. Sabemos desta enorme responsabilidade e como time teremos muita sinergia na filosofia de formar talentos para o esporte a motor, que é também uma de nossas missões na KTF”, diz Enzo.

