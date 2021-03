EQUIPE ALPINE ELF MATMUT ENDURANCE ESTÁ PRONTA PARA A TEMPORADA 2021 DO CAMPEONATO FIA WEC

16 de março de 2021 Diversos

– A Equipe Alpine Endurance revelou hoje seu novo carro para o Campeonato Mundial FIA WEC de Endurance.

– O protótipo Alpine A480 é fabricado com base em um chassi desenvolvido pela Oreca e propulsionado por um motor V8 de 4,5 litros, fornecido pela Gibson Technology.

– Competindo na principal categoria do campeonato, o A480 será pilotado por Nicolas Lapierre, o brasileiro André Negrão e Matthieu Vaxiviere.

– A equipe de corrida será comandada por Philippe Sinault, Diretor da Equipe Alpine Elf Matmut de Endurance.

A Alpine tem um incrível legado em corridas de endurance e agora está abraçando o desafio de participar da categoria máxima do Campeonato FIA WEC e das 24 Horas de Le Mans de 2021.



Assim como seu compromisso com a Fórmula 1, este novo programa em corridas de endurance confirma a ambição da Alpine, uma marca que nasceu das competições para as competições.



Aprovado pela Federação Internacional de Automobilismo como Alpine A480, o protótipo é fabricado com um chassi da Oreca e propulsionado por um motor V8 de 4,5 litros da Gibson Technology. Os pneus Michelin cumprem com o regulamento da categoria Hypercar.



O A480 será pilotado por três experientes pilotos de endurance, Nicolas Lapierre, o brasileiro André Negrão e Matthieu Vaxiviere. A equipe será liderada por Philippe Sinault, o mesmo Diretor de Equipe que está no comando da escuderia desde 2014, com vários sucessos na categoria LMP2.



“O automobilismo esportivo é inseparável da Alpine. Desde nosso retorno às corridas de endurance, em 2013, esta aventura nos trouxe emoções fantásticas, com vitórias fabulosas. Neste momento em que a marca está fazendo um recomeço e após oito anos de sucesso, chegou a hora de evoluir para a categoria máxima. As evoluções nos regulamentos nos oferecem a oportunidade de expressar nossa paixão, para demonstrar nosso know-how técnico e nossa experiência, com uma estrutura razoável e eficiente em custos. Vamos dar nosso melhor em cada corrida, para fazer as cores da Alpine brilharem no mais alto nível dos esportes a moto”, explica Laurent Rossi, CEO da Alpine.



“A história da Alpine é marcada por desafios. Desde 2013, temos pouco a pouco demonstrado que somos capazes de defender as cores da Alpine no mais alto nível. Este novo desafio faz parte do nosso mindset. Temos um grande orgulho pela confiança que a Alpine deposita em nós para este projeto. Estamos encarando este programa com humildade e o desejo de fazer a coisa certa, agora que o mundo do endurance está passando por um momento decisivo em sua história. Estamos determinados a enfrentar este desafio emocionante e incrivelmente motivador, para, mais uma vez, colocar o nome da Alpine no panteão do automobilismo esportivo francês e internacional”, conta Philippe Sinault, diretor da equipe Alpine Elf Matmut de Endurance.



A Equipe Alpine Elf Matmut de Endurance destaca o apoio de seus parceiros privilegiados: Elf, Matmut, Microsoft, EURODATACAR, Bell & Ross, Le Coq Sportif e RCI Banque, sem esquecer seus valiosos fornecedores e parceiros técnicos.

2021 CALENDÁRIO

26-27 de Abril Prólogo Oficial – Spa-Francorchamps (Bélgica) 1º de Maio Total 6 Horas de Spa-Francorchamps (Bélgica) 13 de Junho 8 Horas de Portimão (Portugal) 18 de Julho 6 Horas de Monza (Itália) 21-22 de Agosto 24 Horas de Le Mans (França) 26 de Setembro 6 Horas de Fuji (Japão) 20 de Novembro 8 Horas do Bahrein (Bahrein)

Relacionado