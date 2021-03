Novo Nissan Kicks começa a chegar às concessionárias

16 de março de 2021 Diversos

Março 16, 2021

Preços da linha anterior foram mantidos e novo modelo custa a partir de R$ 90.890

Crossover conta com novidades de estilo, equipamentos, conforto e segurança

São quatro versões com duas opções de câmbio

RIO DE JANEIRO – O Novo Nissan Kicks começa a chegar às 179 lojas da marca de todo o Brasil. Diariamente, estão partindo do Complexo Industrial da Nissan em Resende, no estado do Rio de Janeiro, onde o crossover é produzido, dezenas de carretas carregadas com veículos rumando para todas as regiões do país. Nelas, foram embarcadas pelas rampas da área de logística da Nissan diferentes versões do modelo. No total, o Novo Kicks está disponível em quatro versões, com preços sem aumento em relação à linha anterior: a partir de R$ 90.390.

Revelado oficialmente no final de fevereiro, o Novo Nissan Kicks foi desenvolvido tendo como base três pilares: design (traduzido pelo conceito denominado Nissan Emotional Geometry), integração motorista e carro e tecnologia Safety Shield, que congrega sistemas de monitoramento e prevenção de acidentes, além do diferencial do sistema de som Bose Personal Plus.

Novo Nissan KicksO Novo Nissan Kicks foi desenvolvido para surpreender os brasileiros com muita atitude. Para isso, seu projeto seguiu como base três pilares: Design, Integração homem e carro e Tecnologia Safety Shield.

Os designers da Nissan se superaram e deixaram o Novo Nissan Kicks com um estilo encorpado e moderno, seguindo o conceito denominado Nissan Emotional Geometry. Mantendo seu amplo espaço interno, o modelo recebeu mudanças no exterior e na cabine.

O Novo Nissan Kicks também traz novidades que aumentam ainda mais a integração dos ocupantes com o veículo. Dois recursos tecnológicos são os destaques: o sistema multimídia com tela de oito polegadas e um item de qualidade reconhecida mundialmente e que é único no segmento, o sistema de som premium Bose®, que inclui dois alto-falantes no apoio de cabeça do motorista.

O Novo Nissan Kicks vai além quando se fala de tecnologias inteligentes de segurança passiva e ativa, que oferecem muito conforto e tecnologia e que estão presentes em modelos da gama mais alta da linha da marca e também no 100% elétrico Nissan LEAF.

Um conjunto avançado de dispositivos forma o Nissan Safety Shield, que é composto por diferentes tecnologias de segurança que monitoram, protegem e respondem em algumas situações nas quais o veículo e seus ocupantes possam estar em risco. Esse “escudo de proteção” ajuda o carro e o motorista a monitorar o movimento no entorno, responder a ações inesperadas (como a aproximação desatenta a um veículo à frente) e a proteger (frenagem de emergência e segurança passiva).

Entre os destaques estão o Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA), o Monitoramento de Ponto Cego (BSW), o Alerta Inteligente de Mudanças de Faixa (LDW) e o Acendimento Inteligente dos faróis com ajuste de altura e intensidade (HBA). Os dois últimos inéditos no segmento.

Estes recursos se somam no Nissan Safety Shield a avançados equipamentos já disponíveis na linha do crossover, como o Controle Dinâmico de Chassi (Chassi Control), o Alerta de Colisão Frontal com Assistente Inteligente de Frenagem (FCW/FEB), o Sistema Inteligente de Auxílio de Partida em Rampa (HSA), a Visão 360° Inteligente com Detector de Movimento (MOD) e o Alerta de colisão frontal com Assistente Inteligente de Frenagem (FCW/FEB).

Testados e aprovados por quase 200 mil proprietários em todos os tipos de pavimentos do Brasil, o motor e o câmbio do Novo Nissan Kicks são sinônimos de durabilidade, confiança e baixíssima manutenção. O conhecido propulsor HR16DE de 1,6 litro e 16 válvulas produz 114 cavalos de potência a 5.600 rpm e torque de 15,5 kgfm a 4.000 rpm, contando com controle de abertura das válvulas continuamente variável (CVVTCS).



Relacionado