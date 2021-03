Kart: Enzo Vidmontiene tem vitória e pódio na abertura do USPKS em Ocala

15 de março de 2021 Diversos







Jovem revelação do kartismo brasileiro, Enzo Vidmontiene foi o grande vencedor da primeira etapa do United States Pro Kart Series em Ocala, na Flórida, na categoria Mini. O piloto da Team Benik foi destaque com direito à vitória na Final com apenas 0s007 de vantagem para o segundo colocado e garantiu a vice-liderança do campeonato com 532 pontos conquistados no último final de semana, após chegar em terceiro lugar na prova de domingo.

“Foi uma chegada muito acirrada e consegui vencer, foi muito emocionante. Estamos muito felizes com nossos resultados neste final de semana, no qual também subi no pódio da prova de domingo com uma terceira colocação. Agora vamos trabalhar intensamente durante essa semana para chegar com tudo na decisão do Florida Winter Tour, que também será em Ocala”, diz Vidmontiene, que foi campeão brasileiro de kart em 2018 com apenas 8 anos.

No início de 2021, Enzo também acumulou pódios no SKUSA Winter Series, conquistando assim o vice-campeonato na categoria Mini, e venceu corridas no Florida Winter Tour. Foram quatro triunfos na segunda etapa do campeonato, o que lhe rendeu a liderança na classificação com 27 pontos de vantagem para o segundo colocado, Oliver Wheldon, filho do lendário Dan Wheldon (ex-piloto da Indy).

Agora de olho no desafio do próximo final de semana em Ocala, Enzo valorizou o trabalho realizado com a Team Benik nos EUA e afirma que buscará o título da categoria Mini.

“Estamos na melhor posição possível e espero vencer as corridas do final de semana para conquistar esse título. A Team Benik tem nos proporcionado uma estrutura incrível e estamos todos muito empolgados, então vamos com tudo”, diz Vidmontiene, que corre com motores AM Engines e apoio da America Parts.

A decisão do Florida Winter Tour acontecerá neste final de semana em Ocala, na Flórida, entre os dias 18 e 21 de março. As atividades de pista começam nesta quinta-feira e as Finais de todas as categorias serão disputadas no domingo.







