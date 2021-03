Com Massa na pista, Stock Car abre campeonato virtual

15 de março de 2021 Diversos







A Stock Car dará início nesta semana à primeira fase do eStock, campeonato virtual com a participação de pilotos da categoria e também da Stock Light. Com uma prova nesta terça-feira (16) e outra na quinta-feira seguinte, a competição contará com um total de sete etapas distribuídas ao longo da temporada 2021. Disputadas na plataforma Automobilista2, as duas primeiras provas serão realizadas nos traçados virtuais de Interlagos e Goiânia, respectivamente.

“Nossa intenção com o campeonato virtual é ampliar o contato dos fãs com os pilotos e equipes da categoria e também oferecer a todos os envolvidos mais oportunidades de exposição e relacionamento. Este campeonato será uma ferramenta a mais, mas também importante, no nosso portfólio”, enfatiza Fernando Julianelli, CEO da Stock Car.

As corridas serão transmitidas no canal do Youtube do site Grande Prêmio, em uma iniciativa que tem apoio da Reiza, produtora do jogo Automobilista2, e do clube de automobilismo virtual F1BC. As atividades oficiais da primeira etapa começam às 20h da terça-feira, com o briefing dos pilotos e a direção de provas do eStock. Com versões virtuais dos carros que usarão na temporada 2021, os pilotos entram na pista às 20h20, para os treinos livres, e às 20h45, quando definirão o grid. A largada será às 21h, para uma prova de 30 minutos. A mesma programação será aplicada na quinta-feira, quando os competidores disputarão a segunda etapa.



Inscritos – As corridas terão narração de Osires Júnior e comentários de Bruno Vicária, a mesma dupla que fará as transmissões da Stock Car e Stock Light nas mídias oficiais das categorias em 2021. A lista de inscritos para a primeira corrida já conta com uma das grandes novidades deste ano: Felipe Massa, que assim fará sua primeira competição depois de confirmado para a temporada 2021 completa. Outros pilotos da Stock Car presentes são: Cesar Ramos, Gabriel Casagrande, Atila Abreu, Lucas Foresti, Guilherme Salas, Júlio Campos, Pedro Cardoso, Galid Osman e Gustavo Frigotto, além dos pilotos de Stock Light Gabriel Robe, Gabriel Lusquiños e Zezinho Muggiati.

