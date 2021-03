Nissan inicia operação no Porto de Suape (PE) para dar mais agilidade na distribuição de veículos importados para o Nordeste e Norte

15 de março de 2021 Diversos

Terminal de Pernambuco se une ao do Rio de Janeiro como destino para receber modelos da marca que vêm de outros países

Eficiência da logística é importante para a estratégia de expansão nos estados das duas regiões

RIO DE JANEIRO – A Nissan segue reforçando seu compromisso com os brasileiros com uma evolução constante que vai além de oferecer veículos cada vez mais modernos e serviços inovadores para atenderem os clientes como eles quiserem e onde eles estiverem. A empresa também investe em implementar novos processos com foco no atendimento, por isso mesmo, está iniciando a operação logística no Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, conhecido como Porto de Suape, em Pernambuco. O objetivo é tornar ainda mais ágil a distribuição de veículos para o Nordeste e, posteriormente, Norte do Brasil.

“São duas regiões importantes para a expansão de nossa marca no país, com forte potencial de crescimento e onde temos grupos de concessionários fortes. Agora, com a opção de também desembarcarmos veículos importados pelo Porto de Suape, reduziremos o tempo de chegada dos modelos para nossa rede e, com isso, teremos mais disponibilidade e opções para os clientes”, afirma Tiago Castro, diretor sênior de Vendas e Marketing da Nissan do Brasil.

O Porto de Suape se junta ao Porto do Rio de Janeiro como destino para receber os veículos produzidos em outros países e importados pela Nissan para o Brasil. O porto pernambucano passa a ter um posto de vistoria e expedição da marca japonesa para garantir a qualidade dos modelos e o cumprimento de todos os processos globais da Nissan. Qualidade que também é reforçada pela redução do número de trocas de transportes realizadas na operação logística e do tempo de movimentação, que expõe menos os automóveis a danos durante os deslocamentos.

“É uma operação complexa e, por isso mesmo, preparamos todos os passos e revisamos os processos por mais de um ano para garantir mais eficiência para a Nissan e, principalmente, agilidade e qualidade para os clientes. A proximidade do porto com os nossos concessionários do Nordeste e Norte compensa mesmo o maior tempo da rota de navios vindos do Sul, como é o caso dos que partem da Argentina, onde é produzida a picape Nissan Frontier”, explica Andrey Olijnyk, diretor de Logística e Controle de Produção da Nissan América do Sul.

Foi exatamente um lote de picapes Nissan Frontier embarcadas no Porto de Zárate, na Argentina, que inaugurou a operação da Nissan do Brasil no Porto de Suape, que a partir de agora passará a receber periodicamente veículos importados da marca vindos diretamente de seus países de origem.



