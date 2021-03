RENAULT ANUNCIA A VENDA BEM-SUCEDIDA DA TOTALIDADE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA DAIMLER

15 de março de 2021 Diversos

ADVERTÊNCIAS

O presente comunicado à imprensa é fornecido unicamente a título de informação e não constitui e não deve constituir uma oferta de venda ou uma oferta de compra ou subscrição de qualquer título financeiro ou solicitação de oferta de compra ou subscrição de títulos financeiros em qualquer jurisdição e não constitui uma oferta pública a qualquer pessoa além dos investidores qualificados em qualquer jurisdição, incluindo a França e a Alemanha.

A venda das ações da Daimler não constitui uma oferta pública e a oferta das ações se dirige exclusivamente aos investidores qualificados, incluindo na França e na Alemanha.

Nenhuma comunicação nem qualquer informação relativa à venda pela Renault das ações da Daimler podem ser divulgadas ao público em uma jurisdição na qual uma obrigação de registro ou aprovação seja exigida. Nenhuma diligência foi tomada nem será tomada em qualquer jurisdição onde tais diligências sejam exigidas. A oferta e a venda das ações da Daimler por conta da Renault pode ser objeto de restrições legais ou regulamentares específicas, em algumas jurisdições. A Renault, seus acionistas e suas subsidiárias não assumem nenhuma responsabilidade por qualquer violação dessas restrições, por qualquer pessoa.

Espaço Econômico Europeu

O presente comunicado à imprensa constitui uma comunicação de caráter promocional e não constitui um prospecto, no sentido do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, tal como modificado (o “Regulamento do Prospecto”).

Em se tratando dos Estados Membros do Espaço Econômico Europeu além da França (os “Estados Membros”), nenhuma ação foi empreendida nem será empreendida com o efeito de permitir uma oferta pública dos títulos que tornem necessária a publicação de um prospecto em quaisquer destes Estados Membros. Nos Estados Membros, o presente comunicado à imprensa e qualquer oferta potencial ulterior se dirige exclusivamente a “investidores qualificados”, no sentido do Artigo 2(e) do Regulamento do Prospecto.

França

Na França, a oferta e a venda das ações da Daimler serão realizadas no âmbito de uma oferta em benefício de investidores qualificados, tal como este termo é definido no artigo 2(e) do Regulamento do Prospecto e em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares aplicáveis na França.

Reino Unido

No Reino Unido, este comunicado à imprensa não constitui um convite para se envolver em, e não tem o objetivo de encorajar, uma atividade de investimento, no sentido da Section 21 do Financial Services and Markets Act 2000, tal como modificado (“FSMA”). Este comunicado à imprensa é exclusivamente destinado no Reino Unido às pessoas que são “investidores qualificados” (tal como definido no Regulamento do Prospecto na medida em que ele faz parte integrante do direito interno, em virtude da Lei de Saída da União Europeia (European Union (Withdrawal) Act 2018)) e que são (i) profissionais em matéria de investimento (investment professionals) no sentido do artigo 19(5) do FSMA (Financial Promotion) Order 2005 (o “Regulamento”), (ii) pessoas visadas pelo artigo 49(2) (a) a (d) do Regulamento (empresas com capitais próprios elevados, associações não matriculadas, etc.) e (iii) outras pessoas a quem este comunicado possa ser dirigido, de acordo com a lei, ou que possa fazer com que seja dirigido este comunicado (todas as pessoas mencionadas nos parágrafos (i), (ii) e (iii) acima, conjuntamente designadas como as “Pessoas Habilitadas”).

As ações da Daimler descritas no presente comunicado à imprensa são unicamente destinadas às Pessoas Habilitadas e qualquer convite, oferta ou qualquer contrato relativo à subscrição, compra ou aquisição destas ações somente pode ser dirigida ou celebrada com as Pessoas Habilitadas. Qualquer pessoa que não seja uma Pessoa Habilitada deve se abster de utilizar ou de se fundamentar no presente comunicado e nas informações que ele contém.

O presente comunicado não constitui um prospecto aprovado pela Financial Conduct Authority ou por qualquer outra entidade de regulamentação do Reino Unido, no sentido da Section 85 do Financial Services and Markets Act 2000.

Estados Unidos da América

O presente comunicado não constitui uma oferta de títulos financeiros ou qualquer solicitação de compra ou subscrição de títulos financeiros nos Estados-Unis da América. Títulos financeiros não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados-Unis sem um registro, em virtude do U.S. Securities Act de 1933, tal como modificado (o “U.S. Securities Act”), ou no âmbito de uma isenção desta obrigação de registro. As ações da Daimler não foram e não serão registradas no sentido do U.S. Securities Act e nem a Renault, seus acionistas ou subsidiárias têm a intenção de registrar a oferta mencionada no presente comunicado ou uma parte desta oferta nos Estados Unidos da América, nem de realizar qualquer oferta pública de títulos financeiros nos Estados Unidos da América.

O presente comunicado não deve ser publicado, transmitido ou distribuído, direta ou indiretamente, no Canadá, na Austrália ou no Japão.

A distribuição do presente comunicado em certas jurisdições pode ser objeto de restrições em virtude das leis e regulamentos aplicáveis. Nenhuma diligência foi tomada pela Renault para permitir uma oferta das ações da Daimler ou a possessão ou distribuição deste comunicado em qualquer jurisdição onde uma diligência seria necessária a este fim. As pessoas que receberem o presente comunicado devem se informar e se adequar a estas restrições. Qualquer incapacidade de cumprir com tais restrições poderá constituir uma violação da regulamentação aplicável em matéria de títulos financeiros nessas jurisdições.

Qualquer decisão de investimento para adquirir ações da Daimler deve ser tomada apenas com base em informações públicas disponíveis concernentes à Daimler. Estas informações não são da responsabilidade da Renault ou dos Agentes da Oferta e Guarda-Livros Associados e não foram verificadas de forma independente pela Renault ou pelos Agentes da Oferta e Guarda-Livros Associados.

Os Agentes da Oferta e Guarda-Livros Associados atuam por conta da Renault (com exclusão de qualquer outra pessoa) no âmbito da Oferta e não devem ser considerados como tendo qualquer responsabilidade em relação a qualquer pessoa que não seja a Renault, seja a título das garantias acordadas aos clientes dos Agentes da Oferta e Guarda-Livros Associados ou a título do fornecimento de orientações relativas à oferta.

Nem os Agentes da Oferta e Guarda-Livros Associados, nem quaisquer de seus administradores, dirigentes, funcionários, conselheiros ou mandatários aceitam responsabilidade ou dão declaração ou garantia, expressa ou tácita, concernente ao caráter preciso ou completo da informação contida no presente comunicado à imprensa (ou se uma informação tiver sido omitida do presente comunicado à imprensa) ou qualquer outra informação relativa à Renault, à Daimler, suas subsidiárias ou empresas associadas respectivas, de maneira escrita, oral ou sob forma visual ou eletrônica, não importando o modo de transmissão ou disponibilização, ou por qualquer perda resultante da utilização do presente comunicado à imprensa ou de seu conteúdo ou outro.



Sobre o Grupo Renault

O Grupo Renault está na vanguarda de uma mobilidade que ele próprio está reinventando.

Fortalecido por sua aliança com a Nissan e a Mitsubishi Motors e sua expertise única em eletrificação, o Grupo Renault compreende 5 marcas complementares – Renault, Dacia, LADA, Alpine e Mobilize –, oferecendo soluções de mobilidade inovadoras e sustentáveis para os seus clientes. Presente em mais de 130 países, o Grupo emprega atualmente mais de 180.000 colaboradores, tendo vendido 2,95 milhões de veículos em 2020.

Preparado para enfrentar desafios tanto nas ruas como nas competições, o Grupo Renault tem um compromisso com uma transformação ambiciosa, que vai gerar valor. Este compromisso tem como foco o desenvolvimento de novas tecnologias e serviços e uma nova gama de veículos ainda mais competitivos, equilibrados e eletrificados. Alinhada com os desafios ambientais, a ambição do Grupo é atingir a neutralidade de carbono na Europa até 2050.







