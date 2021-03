Stock Car adia primeira etapa em função da covid

15 de março de 2021 Diversos







STOCK CAR





(Duda Bairros/Stock Car)

(Duda Bairros/Stock Car)

Promotora da Stock Car e da Stock Light, a Vicar informou nesta quinta-feira que em função da situação sanitária na região de Porto Alegre irá adiar a etapa de abertura da temporada 2021 das duas categorias. A etapa estava agendada para o próximo dia 28 de março, no Autódromo do Velopark. O novo início da temporada será 25 de abril, data que já estava reservada para a segunda etapa.

“Nosso maior bem é a saúde de todos. Estávamos 100% preparados para iniciar a tão esperada abertura da temporada 2021 da Stock Car e Stock Light, mas o bom senso e segurança nos fizeram optar pelo adiamento”, resumiu Fernando Julianelli, CEO da Vicar. “Este adiamento se fez necessário mas o nosso planejamento não foi alterado, iremos realizar doze etapas em 2021, mantendo integralmente os compromissos com todos os parceiros, como patrocinadores, emissoras de TV e o nosso público”, continuou.

A Vicar também já anunciou a data na qual será realizada a etapa que substituirá a que foi adiada. “A substituição da data de 28 de março será em primeiro de agosto, mas em praça a definir nos próximos dias”, finalizou Fernando Julianelli.

