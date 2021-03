NOVA ETAPA NA COOPERAÇÃO DA ALIANÇA: MODELOS DO GRUPO RENAULT VÃO COMPLEMENTAR A GAMA DA MITSUBISHI MOTORS NA EUROPA

11 de março de 2021 Diversos

O Grupo Renault e a Mitsubishi Motors Corporation anunciaram uma nova etapa em sua cooperação operacional na Aliança.



A Mitsubishi Motors decidiu complementar sua gama com veículos da marca Renault que são campeões de vendas na Europa e já atendem as exigências regulamentares, para alguns mercados importantes na Europa. A partir de 2023, a Mitsubishi Motors comercializará dois “veículos irmãos”, produzidos nas fábricas do Grupo Renault e baseados nas mesmas plataformas mas com diferenciações, refletindo o DNA da marca Mitsubishi.



Um mix do modelo Eclipse Cross PHEV da Mitsubishi assim como os “veículos irmãos” desenvolvidos pela Renault farão com que a Mitsubishi Motors seja mais competitiva no mercado.



“Estou muito feliz de ver a Mitsubishi Motors desenvolvendo uma nova gama na Europa. A Aliança tem o objetivo de reforçar a competitividade e permitir um compartilhamento mais eficiente dos recursos, em benefício das três empresas. Nossa estratégia é colaborativa, fundamentada no respeito mútuo, com a clara intenção de impulsionar a performance de cada empresa, permitindo que cada uma tire proveito de suas próprias forças, evite a duplicação de recursos e melhore a eficiência”, declarou Jean-Dominique Senard, Presidente do Conselho Operacional da Aliança e do Conselho de Administração da Renault.



“A Mitsubishi Motors comemora a oportunidade de acolher modelos da marca Renault para ampliar a gama Mitsubishi no mercado europeu e, consequentemente, conquistar novos clientes. A Mitsubishi Motors tem implementado reformas estruturais na Europa e a decisão anunciada em julho de 2020 em nosso plano de médio prazo de suspender o desenvolvimento de novos modelos para o mercado europeu continua em vigor. Graças a este acordo, poderemos comercializar novos produtos desenvolvidos e fabricados na Europa – paralelemente à atividade de pós-venda da Mitsubishi Motors”, declarou Takao Kato, CEO da Mitsubishi Motors.



“Nossa nova estratégia na Aliança com foco em projetos que tenham um impacto e propósito se torna realidade. Esta iniciativa, pragmática e fundamentada na criação de valor, contribuirá para a atividade de nossas fábricas e a presença geográfica de nosso parceiro – e poderá ser vista nas ruas europeias. Este belo projeto responde às expectativas de todos os parceiros em termos de design, da regulamentação e do negócio. É este o objetivo da Aliança e todos nós do Grupo Renault estamos muito felizes por contribuir para esta nova etapa em sua história de cooperação”, declarou Luca de Meo, CEO do Grupo Renault.

De acordo com os anúncios feitos pela Aliança em maio de 2020, o Grupo Renault, a Nissan Motor Co. Ltd. e a Mitsubishi Motors, membros de uma das maiores alianças automotivas no mundo, continuam a trabalhar em várias iniciativas visando a melhorar a competitividade e a rentabilidade das três empresas parceiras, tirando partido de suas posições de liderança e seus respectivos diferenciais geográficos.





Relacionado