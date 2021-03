Compradores do Novo Nissan Kicks poderão personalizar carros com seis acessórios exclusivos

Março 10, 2021

RIO DE JANEIRO – Além de um desenho renovado e ainda mais bonito, com mais equipamentos de série, de segurança e de conforto, o Novo Nissan Kicks permitirá aos proprietários a personalização com seis novos itens dos Acessórios Nissan. Estarão disponíveis nas revendas de todo o país junto com o veículo, que começa a ser vendido a partir da semana que vem, e se somam às outras opções para o modelo, totalizando mais 30 itens.

O Novo Nissan Kicks terá à disposição carregador de celular por indução, sensor de estacionamento dianteiro, soleira de portas, acabamento cromado da régua do porta-malas, retrovisores Tilt Down (que abaixam quando a ré é engatada) e tapetes bandeja para proteger todo o assoalho, inclusive o túnel da transmissão. Os preços (sem mão de obra) irão variar entre R$ 199 (soleiras das portas) a R$ 642 (tapetes de bandeja). Os valores são sugeridos e recomendados pela Nissan, mas podem sofrer variações.

Novo Nissan KicksLançado mundialmente no Brasil em 2016, durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, o Nissan Kicks rapidamente caiu no gosto dos consumidores brasileiros, que o colocaram na posição de modelo mais vendido da marca no país e também como um dos preferidos em seu segmento. Agora, o Novo Nissan Kicks mostra que é possível ficar ainda melhor.

A evolução apresentada pelo Novo Nissan Kicks na linha 2022 deixa ele ainda mais alinhado com a Nissan Intelligent Mobility, visão da marca que busca transformar a maneira como os veículos são conduzidos, impulsionados e integrados à sociedade, deixando-os mais confortáveis, seguros e com tecnologias de ponta.

Os designers da Nissan se superaram novamente e deixaram o Novo Nissan Kicks com um estilo encorpado e moderno, seguindo o conceito denominado Nissan Emotional Geometry. Mantendo seu amplo espaço interno, o modelo recebeu mudanças no exterior e na cabine.

O Novo Nissan Kicks também traz novidades que aumentam ainda mais a integração dos ocupantes com o veículo. Dois recursos tecnológicos são os destaques: o sistema multimídia com tela de oito polegadas e um item de qualidade reconhecida mundialmente e que é único no segmento, o sistema de som premium Bose®, que inclui dois alto-falantes no apoio de cabeça do motorista.

O Novo Nissan Kicks vai além quando se fala de tecnologias inteligentes de segurança passiva e ativa, que oferecem muito conforto e tecnologia e que estão presentes em modelos da gama mais alta da linha da marca e também no 100% elétrico Nissan LEAF.

Um conjunto avançado de dispositivos forma o Nissan Safety Shield, que é composto por diferentes tecnologias de segurança que monitoram, protegem e respondem em algumas situações nas quais o veículo e seus ocupantes possam estar em risco. Esse “escudo de proteção” ajuda o carro e o motorista a monitorar o movimento no entorno, responder a ações inesperadas (como a aproximação desatenta a um veículo à frente) e a proteger (frenagem de emergência e segurança passiva).

As novidades são o Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA), o Monitoramento de Ponto Cego (BSW), o Alerta Inteligente de Mudanças de Faixa (LDW) e o Acendimento Inteligente dos faróis com ajuste de altura e intensidade (HBA). Os dois últimos inéditos no segmento.

Testados e aprovados por quase 200 mil proprietários em todos os tipos de pavimentos do Brasil, o motor e o câmbio do Novo Nissan Kicks são sinônimos de durabilidade, confiança e baixíssima manutenção. O conhecido propulsor HR16DE de 1,6 litro e 16 válvulas produz 114 cavalos de potência a 5.600 rpm e torque de 15,5 kgfm a 4.000 rpm, contando com controle de abertura das válvulas continuamente variável (CVVTCS).