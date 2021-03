Destaque no kartismo europeu, Matheus Morgatto acelera em La Conca sonhando com retorno ao pódio

11 de março de 2021 Diversos







Com um top-15 em Adria no final de fevereiro, quando fez sua estreia na temporada 2021 na etapa de abertura do WSK Super Master Series, Matheus Morgatto buscará resultados entre os cinco primeiros neste final de semana em La Conca, onde será realizada a segunda etapa do Master Series na Itália. O piloto da Birel Art ultrapassou 13 karts na Final da categoria OK na etapa passada.

“Sempre buscamos evoluir e tivemos uma boa recuperação na Final da etapa de abertura do WSK Super Master Series. Agora vamos em busca de ficar sempre entre os cinco primeiros nas baterias classificatórias para conquistar uma boa posição de largada nas Finais. Estou bem confiante no trabalho que estamos fazendo com Birel Art e vamos com tudo neste final de semana”, diz Matheus.

Campeão brasileiro de kart na pista pela categoria Graduados em 2020, Matheus teve uma temporada de destaque também na Europa. O piloto de 17 anos foi o pole position no Mundial de Kart em Portimão e conquistou diversos top-5 na competição.

Além disso, Morgatto correu no Europeu de Kart e no WSK, sendo destaque em ambas as competições com resultados consistentes em 2020. Campeão do Pan-americano de kart e do Florida Winter Tour em 2018, o jovem piloto buscará novas conquistas em 2021.

“O objetivo é sempre vencer e conquistar títulos. Vamos correr em grandes campeonatos nesta temporada e tenho certeza de que estou no lugar certo para isso. A Birel Art é uma grande equipe, estamos nos preparando a todo vapor e iremos em busca da vitória no WSK”, diz Matheus, que também tem o sonho de vencer no Mundial de Kart no Brasil, marcado para outubro deste ano.

Os treinos livres do WSK Super Master Series começam nesta quarta-feira (10) em La Conca, na Itália. As Pré-Finais da categoria OK Júnior estão marcadas para acontecer a partir das 6h40 (horário de Brasília) deste domingo (14), mesmo dia em que a Final será disputada com largada às 10h05.







