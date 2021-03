Conheça os bastidores do show de drones que iluminou o céu de São para apresentar o Novo Kicks no Brasil

9 de março de 2021 Diversos

Março 9, 2021

SÃO PAULO – Para marcar a chegada do Novo Kicks ao mercado brasileiro, a Nissan preparou, no dia 25 de fevereiro, um show inédito com 400 drones que iluminaram o céu de São Paulo, com muita tecnologia, movimento, luzes e cores.

Na apresentação realizada sobre o Jóquei Club de São Paulo e transmitida a milhares de brasileiros via streaming, os objetos dançantes, trazidos pela Nissan especialmente da França para o evento, formaram figuras iluminadas de 70 a 80 metros de comprimento. Saudações ao público, logo da marca e contornos do Novo Nissan Kicks foram alguns dos desenhos exibidos no céu da capital paulista para apresentar a história do novo modelo.

Nos bastidores deste grande espetáculo, muito planejamento, tecnologia e uma estrutura complexa se fizeram necessários. Foram milhares de equipamentos trazidos direto da França, semanas para a programação dos drones, muitos ensaios, além do envolvimento de centenas de pessoas de diferentes partes do mundo.

Confira no vídeo abaixo mais detalhes por trás do show da Nissan, incluindo uma entrevista com Laurent Perchais, CEO da Dronisos, empresa francesa responsável pela performance dos drones.



#NovoNissanKicks#AtiveSuaAtitude#NissanNext

Novo Nissan KicksO Novo Nissan Kicks é um modelo desenvolvido pela fabricante japonesa para ativar toda a atitude dos brasileiros. Produzido no Complexo Industrial da Nissan em Resende (RJ), o crossover ganhou novo design, equipamentos inéditos de segurança e conforto, além de refinamentos na parte mecânica. O resultado é um veículo mais uma vez à frente no seu segmento, mais bonito, equipado, tecnológico, seguro, confortável e gostoso de dirigir.

Com design marcante, o carro se destaca em sua categoria com diferenciais como câmeras de visão 360 graus com detector de objetos em movimento, features de segurança como o alerta de ponto cego, assistente inteligente de frenagem de emergência, alerta de colisão frontal e de mudança de faixa, bancos Zero Gravity com tecnologia baseada em estudos da Nasa, tela multimedia de 8’’ e Sistema de som Premium da Bose Plus nos bancos do motorista para uma experiência de som mais intensa.

