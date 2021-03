Maxon Oil estará presente em cinco categorias do automobilismo brasileiro

9 de março de 2021 Diversos







A Maxon Oil reforça sua posição de investidora do automobilismo brasileiro e amplia seu leque de patrocinados em 2021. Ao todo, serão cinco pilotos compondo o time “Maxon Racing”, que abrangerá desde o topo do esporte, como a Stock Car, a Copa Truck e Porsche Cup e, também as categorias de base, como a Copa HB20 e o Turismo Nacional.

Atuando no automobilismo há quatro temporadas, inclusive no Jaguar I-Pace eThrophy, quando garantiram o título de 2019, com Sérgio Jimenez, a Maxon Oil renovou com o piloto, que disputará a maior categoria do país – a Stock Car.

Além da maior categoria do Brasil, a empresa com sede em Curitiba, anunciou recentemente, que será o lubrificante oficial da Copa Truck, com sua nova linha RHINO para linha automotiva pesada, tendo o piloto Daniel Kelemen, como representante.

Na Porsche GT3 Cup, o grupo terá o piloto Edson Reis, defendo as cores da Maxon Oil. Reis, que disputou a Copa Hb20 e o Turismo Nacional, nas duas últimas temporadas, encara o novo desafio a bordo dos icônicos modelos Porsche.

Na Porsche Endurance Series, que tem em seu calendário três provas de longa duração, inclusive com uma etapa internacional em Portugal, o piloto formará dupla com Jimenez.

O também paranaense Lucas Bornemann. faz sua terceira temporada na Copa HB20 em busca de bons resultados após uma temporada complicada no último ano. Na Turismo Nacional, a dupla representante Maxon terá Thiago Tambasco e Fabiano Cardoso.

“A Maxon investe no marketing esportivo, pois vê através da possibilidade do apoio aos atletas nas pistas um valor ainda maior a sua marca. Nossa missão é seguir consolidando nossa posição de apoiadora do automobilismo brasileiro”, diz Rodrigo Queiroz, diretor de marketing da empresa.

O primeiro desafio do time “Maxon Racing” começa nos dias 27 e 28 de março, no Velopark (RS), com a primeira etapa da Stock Car.

Confira o vídeo de lançamento da Maxon Racing na temporada 2021:

A empresa TecLub

A TECLUB é a produtora da marca Maxon Oil, marca paranaense que produz mensalmente mais de 1 milhão de litros de lubrificantes acabados, tendo uma participação importante no mercado nacional. A Maxon Oil vem com força em 2021 buscando se consolidar como uma marca de renome que entrega um produto de qualidade e excelência.

