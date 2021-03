Novo Nissan Versa é considerado “Compra do Ano 2021” entre os sedãs compactos

9 de março de 2021 Diversos

RIO DE JANEIRO – Lançado em novembro no mercado brasileiro, o Novo Nissan Versa conquista mais um reconhecimento: foi considerado a melhor opção de compra no segmento de sedãs compactos. A escolha foi do Compra do Ano 2021, guia de compras anual organizado pelos jornalistas especializados em automóveis da revista Motorshow. Em dezembro, com menos de um mês do início de vendas no país, o modelo tinha levado o título de “Melhor Carro da América Latina 2021” pela Americar (Associação América Latina da Imprensa de Carros).

Segundo a revista Motorshow “o que mais chama a atenção é justamente o novo e belo design”. Os jornalistas da publicação ressaltaram também que “a cabine mudou completamente e o interior totalmente novo é quase idêntico ao do consagrado SUV Kicks, o que representa um salto de qualidade, com acabamentos macios que superam bastante o que se vê nos principais rivais, que abusam do uso de plásticos rígidos”.

Outros pontos que a revista destacou no Novo Nissan Versa foram “os bancos dianteiros maiores e sem igual em termos de conforto”e “a nova calibração da direção elétrica ficou perfeita, com respostas bem mais diretas e precisas, e as suspensões estão muito bem calibradas, com ótima absorção de impactos e bastante conforto, sem sacrificar a dinâmica”.

Ainda segundo o guia de compras, “o desempenho do Versa equivale ao dos modelos rivais equipados com motores tricilíndricos turbo, mas com a vantagem de um funcionamento mais liso e com menos vibrações, por ser quatro cilindros, entregando a potência mais progressivamente, por ser aspirado”.

O câmbio CVT foi elogiado ainda como “um dos melhores do mercado, muito suave em uma condução normal e capaz de simular seis marchas ao se pisar fundo, para uma pegada mais esportiva”.

Novo Nissan VersaO sedã da marca japonesa foi totalmente pensado e desenhado tendo três pilares fundamentais: tecnologia, design e conforto.

Com isso, ele apresenta um design arrojado e com personalidade. O desenho renovado deu ao sedã dimensões exteriores mais baixas, mais largas e mais longas do que a versão anterior, ao mesmo tempo em que preservou o seu característico interior espaçoso. Há uma ampla área para os ocupantes do habitáculo e o porta-malas com capacidade para 482 litros é ainda maior do que o da geração anterior.

Para o conforto dos usuários, a carroceria é rígida e reforçada, com aplicação de materiais estampados que reduziram a massa da estrutura do corpo do carro. O sedã da Nissan ganhou mantas isolantes espessas em diferentes partes da carroceria, entre outros recursos, para tornar ainda mais silencioso o habitáculo. Já a parte mecânica entrega o melhor balanço entre conforto, dirigibilidade e segurança. Assim, o veículo teve a rigidez da coluna da direção aumentada, ganhou novos ângulo do cáster e calibração da Direção Elétrica (EPS). A suspensão traseira tem estrutura reforçada e batentes de poliuretano que reforçam a estabilidade do sedã.

A Nissan disponibiliza uma transmissão manual de cinco marchas para a versão de entrada Sense MT e a nova geração do câmbio CVT para o restante da linha. Esta transmissão conta, ainda, com modo “Sport”e função “D-Step”, que melhora a sensação de aceleração com a simulação de trocas de marchas. Sob o capô está o motor já aprovado pelos consumidores brasileiros: o 1.6 16V. Ele desenvolve 114 cv de potência e 15,5 kgfm de torque e apresenta um equilíbrio entre desempenho e consumo, deixando o sedã com números e performance totalmente adequado às suas características de uso.

O Novo Nissan Versa ainda vem equipado com diversos recursos tecnológicos, como o avançado Nissan Intelligent Safety Shield, conjunto de sistema de segurança que monitora, protege e responde em algumas situações nas quais o veículo e seus ocupantes possam estar em risco.

Esse “escudo inteligente de segurança”integra sistemas como o Alerta de Colisão Frontal com Assistente Inteligente de Frenagem (FCW/FEB); o Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA); a Visão 360° Inteligente com Detector de Movimento (MOD); o Monitoramento de Ponto Cego (BSW) e o Alerta de Esquecimento de Objetos no Banco Traseiro (Rear Door Alert).

Somados aos seis airbags; controles de estabilidade e tração; freios ABS com distribuição de força; Sistema Inteligente de Auxílio de Partida em Rampa (HSA); Isofix de cadeiras infantis (todos equipamentos de série desde a versão de entrada Sense com câmbio manual), o Nissan Intelligent Safety Shield ajuda o carro e o motorista a monitorar o movimento em torno, responder a ações inesperadas (como a aproximação desatenta a um veículo na frente) e a proteger (frenagem de emergência e segurança passiva).

