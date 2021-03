Corridas emocionantes e chuva marcam 2ª etapa da Copa São Paulo de Kart no Kartódromo Granja Viana

8 de março de 2021 Diversos







A segunda etapa da Copa São Paulo de Kart foi disputada nesta sexta-feira (05) e corridas emocionantes agitaram o dia no Kartódromo Granja Viana em Cotia, na Grande São Paulo. Maior campeonato regional de kart do País, a competição contou mais uma vez com protocolos de saúde reforçados e também com a estreia de benefícios com incentivo do Governo do Estado para as categorias Rotax.

Com patrocínio da JSL, o projeto ofereceu de inscrições gratuitas para pilotos das categorias Rotax. “É muito positivo receber esse apoio, assim será possível ajudar na formação de muitos jovens pilotos e consequentemente beneficiar o automobilismo no Brasil como um todo. Estamos muito felizes e esperamos continuar essa parceria por um longo tempo”, diz Binho Carcasci, promotor das categorias Rotax.

As categorias Rotax Mini e Micro Max abriram as atividades de pista desta sexta-feira a partir das 8h da manhã (horário de Brasília). Pela Micro Max, o campeão da etapa foi Matheus Rebouças, que venceu a primeira corrida e chegou em terceiro na prova 2, enquanto na Mini Max Lucas Paiva dominou o dia com duas vitórias e levou o título da etapa.

“Eu achei a primeira corrida perfeita, muito boa o nosso ritmo porque conseguimos abrir dos outros competidores. E a segunda corrida foi agora no molhado e também consegui abrir um pouco dos adversários. E foi isso, um final de semana bom para a gente”, afirmou Lucas Paiva.

Na categoria Rotax Junior Max, Antonella Bassani foi a grande vencedora do dia, triunfando nas duas provas da rodada dupla e conquistando o título da etapa. Recentemente, inclusive, a jovem pilota participou do FIA Girls on Track, uma seletiva da Academia de Pilotos da Ferrari, em parceria com a FIA, que busca incluir mais mulheres no esporte a motor.

“Todo o aprendizado que eu tive lá eu coloquei em prática no Brasil. Eu obtive muitos resultados positivos. Na etapa passada eu não consegui um resultado tão positivo como eu esperava, mas nessa etapa a gente conseguiu fazer a pole e levar as duas baterias, a segunda com a melhor volta da corrida”, diz Antonella.

Logo depois, na Júnior Max Rookie, Fausto Filho foi o campeão da etapa com uma vitória e um segundo lugar conquistados nesta sexta-feira.

Pela Rotax Max, Nicolas Giaffone venceu as duas corridas do dia e sagrou-se campeão da etapa.

“Eu acho que está todo mundo muito competitivo”, disse Nicolas. “Ontem nos treinos cinco dos pilotos estavam no mesmo décimo, então estava realmente muito equalizado. Só que hoje com a chuva mudou tudo. A gente teve uma equalização no seco e agora na chuva muda tudo, todos com acerto diferente. Então, mesmo assim, consegui a vitória em uma etapa bem equilibrada”, completou.

Na Rotax Max Rookie, Lucca Zucchini triunfou na primeira corrida e conquistou um segundo lugar na prova 2 para confirmar o título da etapa. Ele foi o vice-campeão da etapa na geral. Além disso, pela Rotax Max Masters, Carlos Comparatto foi o campeão da etapa com uma vitória na corrida 1.

Na Rotax DD2 Max, Adilson Junior levou o título da etapa com uma vitória e um segundo lugar – ele também foi o grande campeão da etapa na Rookie, com duas vitórias no dia.

Enquanto isso, na DD2 Masters, Michel Aboissa dominou as duas provas e conquistou o título da etapa. Na Rookie, Filé Massoni triunfou nas duas corridas e foi o campeão da etapa.

“Enfrentamos uma corrida na chuva e consegui garantir a primeira posição. Na segunda corrida, fizemos uma largada excelente e pulamos de segundo para primeiro lugar. Conseguimos manter uma vantagem interessante para o segundo, conseguimos terminar com três segundos de vantagem para o segundo lugar, sendo que faltando umas oito voltas eu tive um problema no banco”, diz Aboissa. “Estou contente”, completou.

Pela KZ2 Shifter, o domínio foi de Bruno Grigatti, que venceu as duas provas do dia e conquistou o título da etapa. A categoria, inclusive, teve a presença no grid de Pedro Piquet e Nelsinho Piquet. “Esquentando um pouco o braço aqui para a temporada. Dar umas voltinhas é sempre bom para reativar e eu sou apaixonado por isso”, diz Nelsinho.

Os karts carenados da Pró-500 fecharam o dia de competição com uma prova de 1h20 de duração no KGV. Leonardo Reis foi o grande vencedor do dia com a Car Racing KTF na Geral, seguido por Jozue/Peterson MV em segundo e Rafael Reis em terceiro.

Na Light, o kart #28 da PSJ/ CKS Racing Team triunfou, com o #042 Concept Light/No Fire em segundo e o #177 BR Gofredo Sabbato em terceiro. Além disso, na Sênior, o #821 Jozue/Peterson MV venceu, seguido por Gabriel Rosa na segunda posição e Dudu/Eletric em terceiro.

A próxima etapa da Copa São Paulo de Kart está marcada para o dia 17 de abril, no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP).







