Copa São Paulo de Kart: Otazú e Reple assumem vice-liderança da Pro 500 com Concept Kart

(Foto:Emerson Santos/One Photografy Media)

A jovem equipe Concept Light/No Fire está se firmando gradualmente no cenário do kartismo da categoria Pro 500. Na segunda etapa da Copa São Paulo de Kart, realizada no último fim de semana (sexta-feira, 05/3) no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), conduzindo o Concept Kart #42 Alberto Otazú (No Fire Service/IMAB Metalúrgica/Cardoso Funilaria e Pintura/Speed Truck/Rolley Ball/Bianchi Automóveis) e Nelson Reple assumiram a vice-liderança do certame com duas segundas posições na classe Light, após terem largado da pole position.

“Conseguimos evoluir o desempenho do Concept Kart e o resultado está vindo. Fico muito feliz de conseguir subir no campeonato, mas ainda não chegamos no nosso objetivo”, aponta Alberto Otazú. “Quero parabenizar meu parceiro Nelson (Reple) pela evolução e dedicação. Quero agradecer à Concept Kart por nos fornecer um equipamento vencedor, de extrema qualidade, e a também à Evinho Competições e todos os seus mecânicos, que fizeram de tudo para conseguirmos o melhor resultado possível. Estaremos mais competitivos ainda na próxima etapa”, promete.

Na tomada de tempos, realizada com a pista molhada, novamente Alberto Otazú conseguiu a pole position e a quinta marca em seu grupo. Com a intercalação dos dois grupos, o kart da Concept Light/No Fire alinhou na nona posição. Responsável pela largada, Nelson Reple sofreu alguns toques e caiu várias posições, fazendo o pit stp depois de 35 voltas, quando ocupava a 16ª posição e o quarto lugar na Light.

Otazú assumiu o Concept e retornou para a pista na 20ª posição e em sexto na Light. E a partir dai iniciou uma recuperação, completando as 74 voltas dos 50 minutos da primeira bateria em 12º e segundo na Light, já somando bons pontos. Na segunda parte, com 30 minutos de duração, Alberto Otazú partiu do 12º posto e foi progredindo durante as 46 voltas para receber a bandeirada em quinto, segundo na classe Light, deixando de alcançar a vitória por meros 21 centésimos de segundo. Para surpresa do time, foi imputada uma penalização de 5 segundos a vários karts que ultrapassaram um competidor quebrado na pista, por eventual ultrapassagem em local indevido, o que alterou apenas o posicionamento na classificação geral da Concept Light/No Fire para o nono posto.

“É o início de um projeto e tudo ainda é novidade. Estamos caminhando com calma, mas com velocidade na pista e resultados consistentes. Novamente temos o que comemorar tanto em tempo como em resultados, e assim vamos seguindo nosso planejamento. O Concept Kart está cada vez melhor e o passo seguinte será subir mais um degrau no pódio”, completa Nelson Reple, convicto no potencial do equipamento e do time.

A liderança do campeonato é da equipe PSJ/CKS Racing Team, com 62 pontos, seguido da Concept Light/No Fire, com 56 pontos. A terceira etapa da Pro 500 será no dia 17 de abril, novamente no Kartódromo Granja Viana.

Confira os seis primeiros da Light na primeira parte da Pro 500: 1) PSJ/CKS Racing Team, 74 voltas em 50 min52s399; 2) Concept Light/No Fire; 3) BR Gofredo Sabbato/Giacomini; 4) E. S. Competições Light; 5) DRC – Betinho veículos; 6) Mercury.

Confira os seis primeiros da Light na segunda parte da Pro 500: 1) PSJ/CKS Racing Team, 46 voltas em 30min37s453; 2) Concept Light/No Fire, a 0s021; 3) BR Gofredo Sabbato/Giacomini; 4) E. S. Competições Light; 5) Caio Castro/Car Racing; 6) Douglas Cardim/Samuel Bezerra.

Confira os seis primeiros colocados na Pro 500 após a segunda etapa: 1) PSJ/CKS Racing Team, 62 pontos; 2) Concept Light/No Fire, 56; 3) BR Gofredo II, 54; 4) E. S. Competições Light, 47; 5) Caio Castro/Car Racing, 46; 6) DRC – Betinho Veículos, 41 pontos.

A equipe Concept Light/No Fire tem o apoio de Concept Kart/No Fire Service/IMAB Metalúrgica/Speed Truck/Cardoso Funilaria e Pintura/Rolley Ball/Bianchi Automóveis.

