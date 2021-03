Nissan lidera segmento de sedãs compactos em São Paulo

5 de março de 2021 Diversos

RIO DE JANEIRO – A Nissan foi a marca que mais vendeu sedãs compactos na região da cidade de São Paulo, maior mercado de automóveis do país, em fevereiro. O Novo Nissan Versa e o Versa V-Drive, os dois modelos da marca japonesa que disputam esse segmento, somaram 8,4% de participação de mercado na capital paulista.

Os dois modelos também lideraram as vendas em várias cidades do país, como Governador Valadares, Pouso Alegre e Cabo Frio. As versões mais vendidas do Novo Nissan Versa são a Advance e a Exclusive que, juntas, respondem por 64% do mix total da linha. No Versa V-Drive, as versões Special Edition e Premium totalizam 66% do total.

“Com nossos dois sedãs cobrimos todo o segmento com opções adequadas para cada tipo de cliente e suas necessidades. Além disso, o Novo Nissan Versa está com um desempenho ainda melhor do que esperávamos graças ao seu pacote de equipamentos e ao seu design que mistura requinte e arrojo”, afirma Tiago Castro, diretor sênior de Vendas e Marketing da Nissan do Brasil.

Novo Nissan VersaO Novo Nissan Versa chegou para desafiar os conceitos estabelecidos. O sedã da marca japonesa foi totalmente pensado e desenhado tendo três pilares fundamentais: tecnologia, design e conforto.

Com isso, ele apresenta um design arrojado e com personalidade. O desenho renovado deu ao sedã dimensões exteriores mais baixas, mais largas e mais longas do que a versão anterior, ao mesmo tempo em que preservou o seu característico interior espaçoso. Há uma ampla área para os ocupantes do habitáculo e o porta-malas com capacidade para 482 litros é ainda maior do que o da geração anterior.

A Nissan disponibiliza uma transmissão manual de cinco marchas para a versão de entrada Sense MT e a nova geração do câmbio CVT para o restante da linha. Esta transmissão conta, ainda, com modo “Sport” e função “D-Step”, que melhora a sensação de aceleração com a simulação de trocas de marchas. Sob o capô está o motor já aprovado pelos consumidores brasileiros: o 1.6 16V. Ele desenvolve 114 cv de potência e 15,5 kgfm de torque e apresenta um equilíbrio entre desempenho e consumo, deixando o sedã com números e performance totalmente adequado às suas características de uso.

O Nissan Novo Versa ainda vem equipado com diversos recursos tecnológicos, como o avançado Nissan Intelligent Safety Shield, conjunto de sistema de segurança que monitora, protege e responde em algumas situações nas quais o veículo e seus ocupantes possam estar em risco.

Nissan Versa V-DriveO carro complementa a oferta da Nissan no segmento de sedãs compactos. Entre os seus atributos estão o amplo porta-malas – 460 litros (VDA) – e o espaço interno. Para os passageiros do banco traseiro, por exemplo, são 930 mm de espaço para cabeça; 1,32 m para ombros e 940 mm de espaço para pernas. O motorista tem ampla área também: 1,01 m para cabeça; 1,32 m para ombros e 1,06 m para pernas. São quatro versões: Drive 1.6 16V com câmbio manual e Special Edition 1.6 16V, Drive Plus 1.6 16V e Premium 1.6 16V equipadas com transmissão CVT.

