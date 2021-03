Onstar e Veloe anunciam parceria para oferta de adesivo de pagamento automático

5 de março de 2021 Diversos

SÃO CAETANO DO SUL – Os clientes dos carros conectados Chevrolet equipados com o sistema OnStar acabam de ganhar mais um benefício: 14 meses de mensalidade grátis na contratação do adesivo Veloe. O dispositivo permite ao veículo passar por cancelas com pagamento automático de todos os pedágios em rodovias e mais de 400 estacionamentos de rua, shoppings, aeroportos, hospitais e centros comerciais pelo país.

A parceria entre OnStar e Veloe já está ativa e a solicitação do benefício pode ser feita tanto no momento da compra do veículo na concessionária, como por meio de uma landing page no site da Chevrolet. Importante ressaltar que todos os veículos da marca equipados com o sistema OnStar são elegíveis a participar desta ação, sejam eles novos ou usados. Atualmente quase toda linha Chevrolet oferece o sistema OnStar, que soma mais de 215 mil carros conectados ativos no país.

“O cliente OnStar valoriza os serviços conectados que a tecnologia é capaz de proporcionar, desde o chamado automático de resgate em caso de acidente, passando pelo Wi-Fi nativo e pelos diagnósticos mecânicos remotos até a possibilidade de comandar funções do veículo por aplicativo. O adesivo de pagamento automático Veloe é mais uma comodidade e uma segurança para o dia a dia do motorista”, destaca Rosana Herbst, diretora de serviços conectados da GM América do Sul.

Após a adesão ao benefício, o adesivo é enviado para o endereço apontado pelo consumidor, que também receberá as devidas instruções para fazer a ativação e a colagem na parte interna do para-brisas do automóvel.

“Durante o período de isenção proporcionado pela parceria o cliente OnStar só paga as passagens em pedágios e estacionamentos que fizer. Viemos para trazer mais uma facilidade a eles, que gostam de estar conectados e ter o controle do seu carro na palma da mão. Com Veloe, o motorista pode fazer a gestão de suas passagens e gastos de forma 100% digital, seja pelo aplicativo ou site”, finaliza André Turquetto, diretor geral da Veloe.

Sobre a Chevrolet

Fundada em 1911, em Detroit, a Chevrolet é uma das maiores marcas de veículos do mundo, com negócios em mais de 100 países e vendas anuais de mais de 4.0 milhões de veículos. A Chevrolet oferece aos clientes veículos com consumo eficiente, com um desempenho envolvente, um design inovador, características de segurança passivas e ativas e tecnologia de fácil utilização. Mais informações a respeito dos modelos Chevrolet podem ser encontradas nos sites www.chevrolet.com.br e media.gm.com/brasil e no perfil do Twitter: www.twitter.com/GMBPress.

Sobre o OnStar:

OnStar é ofertado no Brasil desde 2015, oferecendo Serviços Conectados de Emergência e Segurança para veículos Chevrolet, como Identificação automática de acidentes, Serviços de apoio à emergências, Recuperação de veículos roubados e Wi-Fi nativo a partir de 2019, entre outros. Mais informações a respeito dos serviços OnStar podem ser encontradas no site https://www.chevrolet.com.br/servicos/onstar.

Sobre a Veloe

Veloe traz uma nova experiência em meios de pagamento para uso em todas as rodovias pedagiadas e mais de 400 estacionamentos – entre aeroportos, shoppings, prédios comerciais, hospitais, universidades, estádios e clubes, focada na excelência em atendimento e experiência do cliente. Com dois anos no mercado, a marca, que é uma unidade de negócios da Alelo, possui parcerias com importantes como C6 Bank, Unidas, além de times de futebol, com o intuito de tornar a mobilidade dos brasileiros mais fluida e simples. Os clientes Veloe possuem uma jornada 100% digital, desde a adesão ao gerenciamento de sua conta, e contam com um exclusivo clube de vantagens. Saiba mais em: www.veloe.com.br

