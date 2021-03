Cacá Bueno completa maratona de corridas em 2021 ao confirmar terceira categoria: Porsche Endurance

5 de março de 2021 Diversos







Cacá Bueno e Jaguar





(Divulgação/RF1)

(Divulgação/RF1)

(Divulgação/RF1)

Após confirmar a participação em duas categorias importantes do automobilismo brasileiro em 2021, o experiente Cacá Bueno também correrá nas provas de Endurance do Porsche Carrera Cup nesta temporada. O pentacampeão da Stock Car formará dupla com Marcelo Franco pelo segundo ano consecutivo e buscará o título após bom desempenho com pódios em 2020 na categoria.

“Estou muito confiante pelo ótimo entrosamento que tenho com o Marcelo. É muito especial anunciar mais uma categoria para esta temporada, será a terceira que vou correr no ano e fico muito feliz com mais essa oportunidade. Duas era pouco, três é bom. Fomos super bem na temporada passada com dois segundos lugares, no Velocitta e em Interlagos, e não fosse o abandono em Goiânia, brigaríamos pelo título. Neste ano, a intenção é lutar pelo campeonato novamente e vamos em busca disso em um ano de grande destaque da Porsche, de volta à TV aberta na Band e seguindo com Sportv”, diz Cacá.

Competindo na Porsche desde 2016, Cacá foi vice-campeão do Endurance em 2019 na categoria 4.0 GT3 e foi o quarto colocado na classe Sport em 2020. Nesta temporada, o campeonato terá novamente três etapas com corridas de longa duração, sendo elas em Goiânia, em Portugal e em Interlagos.

Pentacampeão da Stock Car, Cacá agradece o apoio dos patrocinadores que tornaram este sonho possível mais uma vez.

“Depois de anunciar meu 20º ano na Stock Car e o Endurance Brasil, será muito legal dar essa continuidade na parceria com o Marcelo. Contaremos com o apoio de iCarros, Paraflu, Itaú, Red Bull e Moss, que estão acreditando muito no nosso projeto de corridas em 2021, então só tenho a agradecer e vamos dar o nosso máximo para retribuir na pista. Serão 21 corridas no ano em três categorias diferentes, uma verdadeira maratona de provas”, diz Cacá.

Marcelo Franco destacou mais um ano de parceria com Cacá. “Para mim é uma grande honra acelerar ao lado de um piloto tão completo quando o Cacá, simplesmente o maior vencedor em atividade da Stock Car. Tenho certeza de que juntos podemos brigar pelo título da Porsche Endurance Series”, diz Franco.

A primeira etapa do Porsche Endurance está marcada para o dia 24 de julho, em Portugal. A segunda prova será disputada em Goiânia em 16 de outubro, enquanto o Autódromo de Interlagos será o palco da decisão da categoria em 4 de dezembro.







Com bastante experiência em corridas de longa duração, sobretudo no exterior, como 24 Horas de Spa, Cacá Bueno fará pela primeira vez a temporada completa do Império Endurance Brasil competindo com Ricardo Baptista com um Mercedes AMG GT3







Pentacampeão da categoria apresentou nesta segunda-feira o novo layout de seu Stock Car para a temporada que marca um recorde em sua história na maior categoria do Brasil







Equipe passa ser a única do Brasil a ter um autódromo como base para sua sede e oficina; time tem quatro títulos na Stock Car (dois de pilotos e dois por equipes) e um mundial (Jaguar IPACE eTrophy)







Pentacampeão da Stock Car mostrou um bom ritmo de prova e somente ficou de fora do top-10 por conta de um toque recebido ainda no início

Imagem WEB

Imagem ALTA

Relacionado