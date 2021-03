Nissan Frontier bate recorde de participação de mercado no Brasil em fevereiro

4 de março de 2021 Diversos

RIO DE JANEIRO – A Nissan Frontier segue acelerando e conquistando cada vez mais os brasileiros e, como resultado, em fevereiro obteve sua maior participação de mercado no país desde a chegada da sua 12º geração, em março de 2017. No mês passado, o modelo da Nissan conquistou 11,9% de participação no segmento de picapes médias, superando o recorde anterior, de julho de 2020, quando atingiu 10,1%.

Com 844 unidades vendidas em fevereiro, o total consolida-se também como o melhor resultado da Nissan Frontier no Brasil nos últimos oito anos. Na classificação nacional do segmento, a picape da Nissan ficou na quarta colocação, mas foi líder de mercado em cidades como Rio de Janeiro, Campinas, Ribeirão Preto, Campina Grande, Pelotas, Cascavel, Uberaba, Criciúma, entre outras.

A picape também foi a mais vendida em São Paulo, maior mercado do país, com participação de 24,5%. O utilitário da Nissan ainda liderou as vendas do segmento em Vitória (32,6%), Maringá (32,3%) e Jundiaí (23,3%).

“Temos trabalhado junto com a nossa rede de concessionários para mostrar os diferencias da Nissan Frontier e identificar as oportunidades, e estamos conseguindo bons resultados com essas ações. Quem experimenta a nossa picape rapidamente consegue perceber sua qualidade, robustez e nível de conforto”, afirma Tiago Castro, diretor sênior de Vendas e Marketing da Nissan do Brasil.

Nissan FrontierEm evolução no mercado brasileiro, a picape da marca japonesa traz tecnologias inéditas no segmento, como sistema de câmeras 360º, teto solar e bancos “Gravidade Zero”, inspirados na tecnologia desenvolvida pela NASA para eliminar a fadiga e melhorar o conforto para o condutor. Já debaixo do capô, a Nissan Frontier está disponível com motor 2.3 turbodiesel. Este propulsor tem opções de uma ou duas turbinas, que faz a potência variar conforme a configuração adotada (160 cv ou 190 cv). Ele também tem um torque que entrega força de sobra para transpor qualquer terreno e para puxar até 2,9 toneladas de reboque. Para isso, o modelo conta com câmbio manual ou automático. Já a capacidade de carga é de 1.031 quilos.

A Nissan Frontier é equipada com a suspensão traseira com sistema multilink que trabalha em conjunto com um eixo rígido, entregando o melhor conforto da categoria. As molas helicoidais de duplo estágio receberam uma calibração que permite a adoção de rodas aro 18 calçadas em pneus Bridgestone (para as versões XE e LE) que misturam conforto e eficiência. Na dianteira, a suspensão tem arquitetura com braço duplo assistido por barra estabilizadora e visa melhorar a performance dinâmica e dar mais estabilidade e respostas mais rápidas na direção.

Além destes diferenciais, de acordo com a versão, o utilitário conta com sistema multimídia A-IVI com tela de oito polegadas, com função Apple Carplay e Android Auto; sistema Isofix; seis airbags; controles de tração e estabilidade (VDC – Vehicle Dinamic Control); freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD) e assistência de frenagem (BA); controles automáticos de descida (HDC) e auxílio de partida em rampa (HSA), luz de freio de LED (CHMSL), luzes diurnas (DRL) e muitos outros equipamentos.

A picape Frontier segue com o compromisso da Nissan de garantir toda a tranquilidade para seus clientes no dia a dia. Tanto que a empresa oferece para a Frontier o menor custo para as revisões periódicas até 60.000 km do segmento, com mão de obra inclusa e preço fechado em todas as concessionárias do Brasil, proporcionando aos proprietários mais comodidade até na hora da manutenção do seu veículo Nissan.



