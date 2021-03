Renault inaugura carregador solar público em Fernando de Noronha

4 de março de 2021 Diversos

A Renault, em parceria com a Administração de Fernando de Noronha, a WEG e a Polo, inaugura hoje um ecoposto público para o carregamento dos carros elétricos que já circulam na ilha. A inauguração do ecoposto é mais uma etapa do programa Noronha Carbono Zero, que, entre outras ações, proíbe a entrada de veículos movidos a combustão no arquipélago a partir de 2022, visando reduzir as emissões de gás carbônico (CO2).

O ecoposto, localizado no bairro da Floresta Nova, pode atender até seis carros ao mesmo tempo e gera de energia 26MWh por ano, o suficiente para cobrir o consumo elétrico de todos os veículos zero emissão da Renault que circulam na ilha. Essa energia gerada é equivalente a 180 mil quilômetros rodados sem a geração de CO2. A recarga dos automóveis é feita à base de energia solar, através de placas fotovoltaicas instaladas em sua cobertura de 90 m². Além de carregar os diversos carros elétricos que já rodam na ilha, também gera energia para a população local.

Os primeiros carros 100% elétricos de Fernando de Noronha foram entregues pela Renault em junho de 2019. Hoje, 28 carros zero emissão já circulam pelo arquipélago. Seis veículos (3 Zoe, 2 Twizy e 1 Kangoo Z.E.) foram cedidos em 2019 para uso oficial da Administração local e outros 22 Kangoo Z.E. foram comprados por empresários locais para realizar as tarefas do dia a dia.

“A Renault quer trazer modernidade à indústria automobilística, este projeto em Fernando de Noronha, patrimônio do Brasil, faz parte da nossa estratégia de sermos uma empresa de tecnologia, serviços e energia limpa”, explica Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.

No Brasil, desde 2013 a Renault comercializa veículos elétricos para empresas e projetos de mobilidade sustentável com os modelos: Zoe, Twizy e Kangoo Z.E. São cerca de 20 clientes e parceiros nesses projetos, como Porto Seguro, DHL, Mercado Livre, CPFL e Itaipu, entre outros. Ao todo já são mais de 300 veículos elétricos Renault em circulação no país, número que coloca a marca como líder de veículos 100% elétricos também no Brasil.



Noronha Carbono Zero

Em janeiro do ano passado, o governador Paulo Câmara sancionou o Decreto-Lei nº 16.810/20, que regulamenta a entrada e circulação de carros a combustão na ilha. Com a medida, nenhum carro movido a gasolina, álcool e óleo diesel entrará na ilha a partir de 2022. Os veículos que estão em Noronha poderão continuar transitando até 2030, quando o trânsito será definitivamente restrito apenas aos transportes elétricos.

O programa Noronha Carbono Zero contempla ainda outras ações de sustentabilidade e redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), substâncias que causam o aquecimento global, fazendo da ilha um território neutro na emissão de GEE. Também dentro do programa, foi firmado em 2020 um Termo de Cooperação Técnica entre o governo e a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), para o acionamento de dois novos módulos de baterias solares fotovoltaicas, reforçando o sistema de armazenamento na ilha, dobrando a utilização de energia limpa em horários de pico.

“Com a entrega do ecoposto à população, damos continuidade ao projeto do Governo do Estado de reduzir a poluição atmosférica em Noronha, utilizando formas ambientalmente corretas de abastecimento, com energia renovável e automóveis que não agridam o meio ambiente”, afirma Guilherme Rocha, administrador de Fernando de Noronha.

Sobre o Grupo Renault

O Grupo Renault está na vanguarda de uma mobilidade que ele próprio está reinventando. Fortalecido por sua aliança com a Nissan e a Mitsubishi Motors, e sua expertise única em eletrificação, o Grupo Renault compreende 5 marcas complementares – Renault, Dacia, LADA, Alpine e Mobilize – oferecendo soluções de mobilidade inovadoras e sustentáveis para os seus clientes. Presente em mais de 130 países, o Grupo emprega atualmente mais de 180.000 colaboradores, tendo vendido 2,9 milhões de veículos em 2020. Preparado para enfrentar desafios tanto nas ruas como nas competições, o Grupo Renault tem um compromisso com uma transformação ambiciosa, que vai gerar valor. Este compromisso tem como foco o desenvolvimento de novas tecnologias e serviços e uma nova gama de veículos ainda mais competitivos, equilibrados e eletrificados. Alinhada com os desafios ambientais, a ambição do Grupo é atingir a neutralidade de carbono na Europa até 2050.

Sobre a WEG

Fundada em 1961, a WEG é uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, atuando principalmente no setor de bens de capital com soluções em máquinas elétricas, automação e tintas, para diversos setores, incluindo infraestrutura, siderurgia, papel e celulose, petróleo e gás, mineração, entre muitos outros. A WEG se destaca em inovação pelo desenvolvimento constante de soluções para atender as grandes tendências voltadas a eficiência energética, energias renováveis e mobilidade elétrica. Com operações industriais em 12 países e presença comercial em mais de 135 países, a companhia possui mais de 30 mil colaboradores distribuídos pelo mundo. Em 2019 a WEG atingiu faturamento líquido de R$13,3 bilhões, destes 58% proveniente das vendas realizadas fora do Brasil.

Sobre a Polo



A Polo Engenharia Elétrica & Fotovoltaica é uma empresa especializada na gestão inteligente de energia elétrica. Desenvolve estratégias e soluções tecnológicas para todos os segmentos do mercado, destacando-se pela agilidade na elaboração de projetos e pela implantação completa de soluções personalizadas nos setores comerciais, residenciais, industriais, rurais e em projetos de grande porte.



Tendo em mente o lema “para cada projeto uma solução com excelência” e sólidas parcerias desenvolvidas – a Polo é Integrador WEG -, a empresa executa automação, consultoria, laudos técnicos e sistemas fotovoltaicos, estando em um patamar no qual poucas organizações chegam. Seus números são expressivos na área fotovoltaica, como mil painéis solares instalados, 250 projetos executados no Brasil, 2373 MW/h de energia gerada, mais de 675 MW/h em economia gerada para os seus clientes. Isto a capacita para oferecer qualidade criativa, industrial e logística para oferecer sempre a melhor solução.



O empreendedorismo da Polo fez com que a empresa se expandisse rapidamente. A empresa é reconhecida no Noroeste Paulista por desenvolver projetos de excepcional qualidade e excelência, tendo unidades em Araçatuba, São José do Rio Preto, Campinas e Umuarama (PR). Em 2021, a ampliação planejada inclui o desenvolvimento de projetos internacionais. As suas ações têm impacto positivo na sustentabilidade do planeta e ajudam a transformar o mundo em um lugar melhor.



