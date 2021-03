De volta ao WSK, Matheus Morgatto ultrapassa 13 karts na Final e termina no top-15 entre 63 pilotos

2 de março de 2021 Diversos







Após um período de quase três meses sem competir no kart, Matheus Morgatto retornou no último final de semana ao WSK (World Series Karting), que teve mais uma etapa realizada em Adria, na Itália. Campeão brasileiro na categoria Graduados em 2020, o piloto de 17 anos conquistou um top-15 na Final da categoria OK após ultrapassar 13 karts e espera evoluir com a Birel Art nas próximas semanas.

“Mesmo com todas as dificuldades que tivemos, ainda consegui terminar dentro do top-15 depois de largar em 28º, o que foi bastante positivo. Acredito que vamos evoluir bastante nos próximos desafios, então vamos continuar trabalhando bastante para conquistar bons resultados aqui na Europa”, diz Morgatto, que garantiu bons resultados no WSK e no Europeu de Kart no ano passado.

Destaque do kartismo brasileiro em 2020, o jovem piloto foi o pole position do Mundial de Kart em Portimão, além de conquistar três top-5 na competição. Além do título brasileiro na Graduados em 2020, Matheus foi campeão do Pan-americano de kart e do Florida Winter Tour em 2018.

Piloto da Birel Art, equipe de ponta do kartismo mundial, Morgatto buscará o título do Mundial de Kart em 2021, que será realizado em Birigui (SP), no Brasil. “Acredito que todos os pilotos brasileiros do kartismo estão de olho nesse Mundial de Kart que acontecerá no final do ano, pois é um grande sonho correr em uma competição destas em nosso País natal, então vamos trabalhar muito para isso”, diz Matheus.

“Só tenho a agradecer à minha equipe e ao meu mecânico por todo o esforço e trabalho que fizemos nesta semana no WSK. Agora vamos focar no próximo desafio e treinar muito para que os resultados sejam ainda melhores”, completa Morgatto.

