Kart: Duas vitórias e dois segundos de Alberto Otazú em Interlagos

2 de março de 2021 Diversos







Alberto Cesar





Kart





(Foto: Sandro de Souza)

(Divulgação)

(Divulgação)

(Divulgação)

Depois de mais de dois meses fechado, o Kartódromo de Interlagos (São Paulo/SP) reabriu no último fim de semana com a realização da primeira etapa de diversos campeonatos, sempre com provas realizadas debaixo de chuva. E mais uma vez Alberto Otazú (AVSP/Bianchi Automóveis/Cardoso Funilaria e Pintura/No Fire Services/Rolley Ball/Speed Truck/Imab Metalúrgica/TS Sports) demonstrou a sua afinidade com o piso molhado e das quatro provas que disputou venceu duas e chegou em segundo nas outras.

“Correr na chuva é bem desafiador, pois além de manter o controle do kart, você tem que manter concentração total para ter a leitura do piso à sua frente e ir mudando o traçado quando necessário. E eu adoro este desafio”, comentou Otazú.

O grande momento foi a última prova que Otazú disputou, no final da tarde de domingo (28/2). Na primeira etapa do campeonato Kart Brothers ele teve que largar da 21ª e última posição, pois teve que trocar de kart porque o seu primeiro estava ‘morrendo’. Depois de completar a primeira volta em 15º, foi fazendo a volta mais rápida seguidamente e passando todos os concorrentes, até entrar no último giro em terceiro. Foi aí que pilotou de forma mais arrojada e no meio do circuito já assumiu a liderança, para vencer com 0s575 de vantagem.

Antes, Alberto Otazú disputou a primeira etapa da categoria Principal Master da F-Kart, onde largou da pole position e liderou de ponta a ponta, e conseguiu uma tranquilidade a partir do meio da corrida quando praticamente todos os adversários rodaram pelo menos uma vez no piso escorregadio. Na F-Kart Challenge Pro Otazú também teve que trocar de kart durante a tomada de tempos, mas pelo menos conseguiu completar uma volta, o que foi suficiente para garantir um lugar na primeira fila, com a segunda marca. Depois de uma excelente largada ele liderou a prova na maior parte do tempo, até levar um toque na traseira em uma freada, caindo para a segunda colocação, onde recebeu a bandeirada final.

A maior dificuldade foi na abertura do campeonato da AKSP – Associação dos Kartistas de São Paulo. Na tomada de tempos Otazú garantiu a segunda posição no grid, e saiu comboiando o líder até as voltas finais, sem nunca ter condições de forçar uma ultrapassagem, pois estava com um motor muito inferior. De qualquer maneira foi um bom início de temporada para o atual campeão da Elite. Desta forma, dos cinco campeonatos amadores que já tiveram início, Otazú lidera três e está na vice liderança em dois.

Resultado da 1ª etapa da Kart Brothers: 1) Alberto Otazú, 16 voltas em 18min45s373; 2) Leandro Pinheiro, a 0s575; 3) Bruno Fernandes, a 1s025; 4) José de Jesus, a 7s867; 5) Paulo Manduca, a 11s966; 6) Lucas Dardi, a 12s542.

Resultado da 1ª etapa da F-Kart Principal Master: 1) Alberto Otazú, 16 voltas em 18min40s633, 2) Leandro Pinheiro, a 5s762; 3) Rodrigo Oliveira, a 16s189; 4) Rogério Cebola, a 24s398; 5) Alexandre Greco, a 28s998; 6) Henrique Morbi, a 34s394.

Resultado da 1ª etapa da F-Kart Challenge Pro: 1) Anthony Peperone, 15 voltas em 18min39s364; 2) Alberto Otazú, a 3s704; 3) Alexandre Greco, a 27s613; 4) Henrique Morbi, a 27s746; 5) Rogério Cebola, a 29s634; 6) Hélio P., a 30s523.

Resultado da 1ª etapa da AKSP Elite: 1) Galvane Ruivo, 15 voltas em 17min53s391; 2) Alberto Otazú a 2s031; 3) Edu Abrantes, a 15s945; 4) Tiago Vargas, a 17s517; 5) Augusto Coutinho, a 18s271; 6) Douglas Pecoraro, a 29s136.

Acompanhe www.facebook.com/albertocesar.otazu

Curta www.facebook.com/associacaocruzverde

Curta www.facebook.com/DirecaoParaAVida

Visite www.nofire.com.br

Visite www.rolleyball.com.br

Visite www.speedguincho.com.br

Visite www.imab.com.br







Alberto Otazú foi o mais rápido entre os 66 pilotos na tomada de tempos, e foi o responsável pela volta mais rápida por muito tempo







Alberto Otazú venceu a primeira etapa e corre atrás da invencibilidade e do bicampeonato







Alberto Otazú foi convidado para disputar Endurance no KGV pela equipe segundo colocada nas 24 Horas de Kart de Itú







Jovem piloto terá Nelson Reple como companheiro na equipe oficial da fábrica

Imagem WEB

Imagem ALTA

Relacionado