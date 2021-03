Instituto Renault entrega Duster à AACD

1 de março de 2021 Diversos

A Renault, por meio do Instituto Renault, realizou ontem (25) a entrega de um Duster 2021 zero-quilômetro para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). O veículo será utilizado para captar recursos que refletirão em atendimentos a pessoas de todas as idades com deficiências físicas e necessidades ortopédicas. A doação havia sido anunciada em novembro passado pelo vice-presidente do Instituto Renault, Caique Ferreira, durante a Campanha AACD Teleton 2020.

A entrega aconteceu na sede da AACD em São Paulo e contou com a presença do presidente da Renault do Brasil e do Instituto Renault, Ricardo Gondo, do presidente voluntário do Conselho de Administração da AACD, Carlos Scripilliti, e do CEO da AACD, Valdesir Galvan.

“É uma grande satisfação contribuir novamente com a AACD, num projeto que auxilia na inclusão de jovens e adultos com deficiência. Que este veículo possa contribuir para transformar ainda mais vidas”, afirma Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil e do Instituto Renault.

“Temos a satisfação de celebrar uma década de parceria com a Renault, empresa que sempre esteve ao nosso lado e demonstra compromisso com a causa da pessoa com deficiência. Em nome dos milhares de pacientes, funcionários e voluntários da AACD, agradeço por estarem efetivamente nos ajudando a transformar vidas”, diz Carlos Scripilliti., presidente voluntário do Conselho de Administração da AACD

A parceria entre a Renault e a AACD teve início em 2011. Este é o nono veículo doado pela marca à instituição.



Sobre a AACD

Fundada em 1950, a AACD possui uma infraestrutura completa dedicada à reabilitação e habilitação de pessoas com deficiências físicas e necessidades ortopédicas – composta por um hospital ortopédico, oito unidades de reabilitação e cinco oficinas para fabricação de produtos ortopédicos. Em 2019 realizou mais de 880 mil atendimentos especializados para pacientes de todas as idades, via SUS, particular e convênios, entregou 61 mil produtos ortopédicos e fez cerca de 7.500 cirurgias ortopédicas. Conta ainda com o Lar Escola SF, a área de Ensino e Pesquisa, que dissemina os conhecimentos adquiridos ao longo de sua história aos profissionais de todo o País, e com a AACD Esporte, que contribui, por meio da prática esportiva, para a inclusão da pessoa com deficiência. Acesse: aacd.org.br

Sobre o Instituto Renault

Fundado em 2010, o Instituto Renault já impactou mais de 755 mil pessoas, atuando em dois eixos: Inclusão e Mobilidade Sustentável.

No eixo Inclusão, o Instituto Renault apoia a Associação Borda Viva, para promoção do desenvolvimento social, da segurança alimentar para crianças e do empoderamento feminino por meio do empreendedorismo e da geração de renda. O Instituto também promove o Renault Experience, projeto que tem como objetivo estimular o empreendedorismo e a inovação entre universitários de todo o país na busca por soluções que facilitem o dia a dia da sociedade. Desde 2018, além da categoria Soluções de Mobilidade, foram criadas duas novas: Negócios Sociais e Desafio Twizy.

No eixo Mobilidade Sustentável, destaque para o Programa “O Trânsito e Eu”, de educação para segurança no trânsito, presente de forma permanente em oito municípios do país: Curitiba, São José dos Pinhais, Maringá e Arapongas, no Paraná; Pelotas (RS); além das cidades paulistas de São Bernardo do Campo, Santa Bárbara d’Oeste e São Paulo, capital. O programa também desenvolve ações itinerantes em parques, shoppings e eventos. Cerca de 230 mil crianças já foram impactadas pela iniciativa. No mesmo eixo, a Renault já comercializou cerca de 300 veículos 100% elétricos no Brasil a empresas que possuem projetos relacionados à mobilidade zero emissão.



