23º RN 1500 abre campeonato Brasileiro de Rally Cross Country

São Paulo (SP0 – O ano começa com pé embaixo e aceleração lá em cima. Considerado o melhor rali do Brasil, o RN 1500 chega a 2021 com todo gás, muita poeira, forró, sol e mar. A largada será em Campina Grande, na Paraíba, terra do maior São João do Mundo, e a chegada em Natal, no Rio Grande do Norte, a Cidade do Sol e das praias mais belas desse país. A organização da prova mantém a tradição de oferecer um roteiro com os mais variados tipos de terreno, tudo para que pilotos e navegadores possam viver a emoção da velocidade e navegação no limite.

Nesta edição os competidores vão encontrar de tudo: pedras, serras, terra batida, trechos sinuosos, rios, areia e dunas. “A tradição do RN é ser uma prova técnica, dura, exigente como os competidores gostam, com muita diversidade de terrenos e navegação precisa. É como costumamos dizer por aqui, ‘rapadura é doce, mas né mole não’”, declara Kleber Tinoco, diretor do RN 1500.

A edição de 2021 está cheia de novidades que certamente vão agradar pilotos e equipes. O diretor de prova será o português Bruno Vilela, licenciado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) com larga experiência em provas dos campeonatos portugueses, espanhóis, europeus ou de campeonatos mundiais como a Baja TT do Pinhal, a Baja Portalegre 500 ou Vodafone Rally de Portugal (WRC).

Bruno traz para a prova a experiência nas áreas de segurança, um dos pontos altos desta edição e sempre considerados prioridade no RN 1500. “A segurança de todos será sempre uma prioridade. Temos uma equipe fantástica e com larga experiência na prova, tudo será mais fácil. Vamos cruzar o nosso know-how e em equipe, organizar um rali inesquecível para todos”, destaca Vilela.

Outra novidade é que o RN 1500 passa a ter um diretor de percurso e relação com competidores, o piloto Tiago Fantozzi, velho conhecido do RN. Ele assume a função para trazer o olhar do competidor para organização. “É um prazer enorme fazer parte dessa equipe. O RN 1500 é um dos ralis mais gostosos dos que participei. Tenho um carinho especial pelas pessoas e pela região Nordeste. Eu chego para contribuir com minha experiência de 22 anos em competições. A ideia é proporcionar uma prova com bastante navegação e especiais com grande alternância de terrenos. Queremos agradar competidores e patrocinadores e proporcionar uma prova espetacular para todos. Certamente será o melhor rali do Brasil, o mais prazeroso e organizado. Esse Rally é muito massa”, afirmou Fantozzi

Serão quatro dias de prova e 31 municípios no percurso. A primeira especial será em laço, saindo e retornando a Campina Grande. A segunda etapa larga em Campina Grande e chega em Parelhas no Rio Grande do Norte, cruzando o famoso Seridó, o Sertão de Pedras. A terceira etapa será entre Parelhas e Mossoró, o percurso cruza o Geoparque Seridó, área de preservação geológica, histórica e cultural. A última etapa acontece entre Mossoró e Natal. É a etapa mais bonita e esperada do rali brasileiro, a única com vista para o mar. A prova terá 810 km de trechos cronometrados.

Roteiro de Cinema

A edição 2021 do RN 1500 apresentará um roteiro de cinema, cinema mesmo, aquele da tela grande, pois cruza cidades e cenários de vários sucessos do cinema nacional:

– Em Cabaceiras na Paraíba, a Roliúde Nordestina, foi filmado o Auto da Compadecida da obra do escritor paraibano Ariano Suassuna.

– Parelhas no Rio Grande do Norte foi cenário do premiado Bacurau, do pernambucano Kleber Mendonça.

– Em Carnaúba dos Dantas e Acari foram gravadas cenas de O Homem que desafiou o diabo, da obra do escritor potiguar Nei Leandro de Castro.

O 23° Rally RN 1500 é uma realização da KTC Produções e supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo e da Confederação Brasileira de Motociclismo. Apoio da Prefeitura de Campina Grande, Sebrae PB, Armil Mineração do Nordeste, Partage Shopping Campina Grande, Partage Shopping Mossoró e Emprotur. Parcerias especiais com Gestus Soluções em Gestão, Bom Demais, Escola Escritório, Construtora e Incorporadora Andrade Marinho.

Mais informações no www.rallyrn1500.com.br

