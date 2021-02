Kart: Miguel Costa busca pódio no WSK após estreia de destaque na categoria OK Júnior

25 de fevereiro de 2021 Diversos







Após uma estreia de destaque na categoria OK Júnior, o piloto Miguel Costa disputará mais uma etapa do WSK (World Series Karting) neste final de semana em Adria, na Itália. O integrante da Sauber Karting Team, programa de jovens pilotos da Sauber, conquistou o 13º lugar na Final entre 101 pilotos e impressionou com diversos top-5 e top-10 nas baterias classificatórias.

“Foi uma estreia muito boa. Acredito que estamos evoluindo muito bem com a Sauber Karting Team e é excelente já ter outro desafio neste final de semana para mantermos a continuidade desta evolução. Vamos em busca de resultados ainda melhores, quem sabe com um pódio”, diz Miguel, que usa o chassi da Kart Republic e tem apoio de Baked Potato e Participa.

O jovem piloto, que tem apenas 12 anos de idade, estreou na categoria X30 Júnior na temporada passada e também foi destaque nos torneios que disputou. Miguel competiu na Itália conquistando diversos top-5 e top-10, além de finalizar o Campeonato Italiano de Kart na 7ª colocação.

Sempre se destacando entre pilotos mais experientes, Miguel manteve uma preparação forte durante as festas de final de ano em 2020 e acredita que isso pode ser um diferencial para o restante da temporada de estreia na OK Júnior, na qual o objetivo é ser conquistar o posto de Rookie do Ano.

“Não paramos de nos preparar para 2021. Treinamos bastante nas férias, foi um período de muito aprendizado e tenho certeza de que isso fará bastante diferença mais para frente da temporada. Quero ser o Rookie do Ano na OK Júnior, então vamos seguir trabalhando em conjunto com a Sauber Karting Team para melhorar cada vez mais”, diz Miguel, que estreou na OK Júnior quando ainda tinha apenas 11 anos de idade.

O WSK Super Master Series terá quatro etapas no total e começa neste final de semana em Adria, na Itália, entre os dias 24 e 28 de fevereiro. A segunda etapa será no Circuito Internacional de La Conca, enquanto a terceira etapa acontecerá em Sarno. O tradicional circuito de Lonato fecha o calendário do Super Master Series no final de abril, também na Itália.







