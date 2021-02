Stock Light: Top5 no último ano, Arthur Leist acerta permanência na Motortech para 2021

24 de fevereiro de 2021 Diversos







Quinto colocado em sua temporada de estreia da Stock Light, em 2020, o gaúcho Arthur Leist acertou nesta terça-feira (23) sua permanência na Motortech Motorsport para a próxima temporada. A renovação foi confirmada pelo piloto e pelo chefe de equipe Adílson Morari. Em seu primeiro ano na equipe, Leist disputou o título até a última etapa da temporada, em Interlagos (SP). O jovem talento ainda fechou o ano como segundo melhor rookie da categoria.

“Estou muito feliz por representar a Motortech em mais um ano. Queria agradecer ao Adilson e a todos os patrocinadores pelo apoio e pela credibilidade para poder dar continuidade ao trabalho”, ressaltou o piloto, que destacou o crescimento com o time na reta final de 2020. “Acho que no final tivemos resultados muito bons e só temos a melhorar ainda mais. Ganhamos corrida no nosso ano de estreia e vamos chegar super fortes para nosso segundo ano juntos. Estou treinando ao máximo e me dedicando tudo o que posso para chegar o mais preparado possível e tentar trazer o campeonato para a equipe”, analisou.

Juntos, Leist e a Motortech conquistaram uma vitória em 2020, em etapa disputada em Goiânia (GO). A experiência adquirida na última temporada foi um fator que pesou na renovação da parceria com a equipe. “O Arthur fez um ótimo trabalho em seu ano de estreia e, agora que ele conhece as pistas do calendário, estamos muito confiantes que poderá ser ainda mais competitivo”, disse Adílson Morari. “Manter ele no time é um de nossos maiores trunfos para voltar a conquistar o título da Stock Light neste ano”, finalizou.

A temporada 2021 da Stock Light terá oito etapas, sempre como suporte à categoria principal, a Stock Car. A prova de abertura acontece no Velopark, em Nova Santa Rita (RS), no dia 28 de março. Neste ano, a categoria terá premiação recorde ao campeão, que segundo a organização está avaliada em R$ 1,2 milhão.

