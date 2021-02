ALPINE RACING s.a.s RENOVA PARCERIA COM A MECACHROME

24 de fevereiro de 2021 Diversos

O Grupo francês Mecachrome, especializado em mecânica de precisão, e a Alpine Racing s.a.s assinaram um contrato para a produção de grandes componentes e montagem dos motores V6 que vão equipar os carros da escuderia Alpine F1 Team nas pistas.



Este contrato de quatro anos vai permitir que a Mecachrome mantenha um papel ativo no automobilismo esportivo e que a Alpine Racing continue se baseando em um parceiro de longa data.



O contrato envolve uma série de serviços, incluindo o fornecimento, pela Mecachrome, de um lote de produção dedicado ao desenvolvimento e produção de cabeçotes, cárteres de motor, de distribuição e de cabeçotes, bem como a realização de serviços de montagem de motores de corrida do Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1.



Assim, a Mecachrome segue sua parceria histórica de mais de 20 anos com a Alpine Racing.



“É um grande orgulho que nosso cliente Alpine Racing tenha renovado sua confiança em nosso trabalho. Graças aos novos investimentos feitos para apoiar este desenvolvimento, as equipes da Mecachrome continuam mobilizadas para contribuir para o sucesso deste projeto”, declarou Christian Cornille, CEO da Mecachrome.



“Trabalhar com um parceiro histórico como a Mecachrome é um diferencial em nosso projeto para retornar ao mais alto nível na F1. A continuidade é uma força nesta disciplina ultracompetitiva e em constante mudança. Vamos conquistar muitos sucessos juntos”, declarou Laurent Rossi, CEO da Alpine.



Sobre a Mecachrome

O Grupo Mecachrome é líder mundial em mecânica de alta precisão. Há 80 anos, a Mecachrome é um grande player em projetos, engenharia, usinagem e montagem de peças e conjuntos de alta precisão, destinados às áreas aeroespacial, automotiva, esportes a motor, defesa e energia. Graças ao seu know-how industrial e tecnologia de ponta, a Mecachrome conquistou uma reputação internacional de integrador de primeiro nível junto a clientes como Airbus, Boeing, Bombardier, Dassault, Ferrari, Renault Sport / Alpine, Safran, Stelia, Spirit, Porsche, Rolls Royce. A Mecachrome possui 11 unidades industriais no mundo e emprega mais de 2.300 colaboradores.

Sobre a Alpine

A Alpine F1 Team é a escuderia de Fórmula 1 por meio da qual a Alpine Racing Limited/s.a.s. compete no Campeonato Mundial da FIA de Fórmula 1. Tendo participado anteriormente sob o nome de Renault F1 Team, a equipe corre na Fórmula 1 desde 1977, tendo em sua conta 400 largadas em Grandes Prêmios, 35 vitórias e os títulos mundiais de 2005 e 2006. A temporada 2021 do Campeonato Mundial da FIA de Fórmula 1 será a primeira sob a bandeira da Alpine. Esteban Ocon e Fernando Alonso vão defender as cores da escuderia ao volante de seus carros de F1, batizados de A521.

