SARR: Mais uma etapa superada pela Território Motorsport com o 2º, 6º e 7 lugares na geral

23 de fevereiro de 2021 Diversos







Território Motorsport





(Emílio Oppezzo)

(Emílio Oppezzo)

(Emílio Oppezzo)

Salta (ARG), fevereiro de 2021 – Com a 4ª etapa de segunda-feira, os brasileiros do South American Rally Race concluíram mais da metade do roteiro de 3.439 km, na Argentina. A Território Motorsport teve as três duplas entre as sete mais rápidas da geral dos UTVs. Os vice-líderes na geral no acumulado, Rodrigo Luppi/Maykel Justo #207 concluíram o dia em 2º na geral (4h07m33s). Edu Piano/Solon Mendes #214 fecharam em 6º na geral (4h11m57s) seguem na 4º posição na classificação geral do rali. Já Bruno Conti/Filipe Bianchini #256 vem conquistando posições a cada dia e chegaram em 7º na geral dos UTVs, em 4h26m58s, tempo este o mais rápido da T3.2 e mantêm a liderança da categoria.

O rali largou em Santa Maria, passou por Cafayate e terminou em Salta (Província de Salta). Inicialmente seriam quatro trechos cronometrados, mas dois foram cancelados, um devido a um rio que estava bem cheio a outro devido à segurança. Os competidores largaram a 1.900 metros de altitude em meio ao deserto argentino e chegaram a 3.400 metros às margens da Cordilheira dos Andes.

“Andamos por duas Especiais muito duras como todas as outras, com muito trial, leito de rio seco e alguns lugares absurdos que chegamos até a pensar, não pode ser, porque é impressionante os tipos de terrenos que nos deparamos por aqui”, conta o multicampeão dos ralis brasileiros, Edu Piano (Tatuí/SP), que se surpreende com o nível técnico da prova.

Piano/Mendes driblaram alguns problemas com o UTV, mas seguem firmes na disputa e mantendo-se nos Top 4 mais rápidos da geral. “Mais um dia duro mas superamos todos os obstáculos e completamos mais uma. Ainda faltam quatro etapas para reverter e melhorar nosso resultado e estamos focados. Ainda bem que teremos um dia de descanso”, explica o navegador Solon Mendes (Fortaleza/CE), que tem uma parceria de muitos títulos e vitórias com Piano há quase 15 anos.

Líderes há duas etapas na categoria T3.2, Bruno Conti/Filipe Bianchini seguem conquistando bons resultados a cada dia. “Essa 4ª etapa foi top! Navegamos de maneira precisa na primeira Especial e fizemos várias ultrapassagens. E na segunda, Bruno manteve uma velocidade excelente! O resultado veio, e sem nenhuma consequência no carro!”, explica Bianchini, navegador de Brasília (DF). Conti (Vinhedo/SP) estreia um novo UTV Maverick X3 TM, preparado pela Território Motorsport, especialmente para a prova.

Nesta terça-feira será o dia de descanso merecido para os competidores, não haverá prova, mas os mecânicos, em compensação, entram em ação para revisão completa e ajustes nas máquinas. O rali que largou em La Rioja, no dia 19 terminará em 27/2. Estão competindo 85 veículos e 130 competidores de 11 países, nas motos, quadriciclos, UTVs. O rali termina no próximo sábado, 27, em La Rioja. Informações e resultados completos no www.sarr2021.com

Equipe multicampeã– Com 21 anos, a Território Motorsport é uma das equipes mais tradicionais no Rally Cross Country brasileiro, com sede em Tatuí (SP). Chefiada pelo piloto Edu Piano (oito vezes campeão do Rally dos Sertões: um na geral dos carros, seis nos caminhões e um nos UTVs), durante 12 temporadas (2002 a 2014) a equipe representou a Ford Racing Trucks/ Território Motorsport e conquistou oito títulos no Caminhões no Sertões. Entre 2011 e 2014, a equipe foi a oficial da Troller na competição. Com a Troller Racing/Território Motorsport, o time sagrou-se bicampeão da prova na Production T2. A partir de 2016, Piano passou a desenvolver UTVs (Can-Am Maverick X3) para competição e, desde então, a equipe disputa os Campeonatos Brasileiros de Rally Baja e Rally Cross Country, além do Sertões e provas internacionais. Em 2020 foi a vez de Rodrigo Luppi/Mayel Justo conquistarem o título do Sertões, a dupla foi Campeã na UTV 2. Já na Mitsubishi Cup, a Território Motorsport tem quatro títulos com Piano, sendo o último em 2019, com o navegador Fausto Dallape, na categoria L200 Triton Sport R.

A Território Motorsport conta patrocínio da Petróleo Minuano, Usina Canabrava e apoio da General Tire. Mais informações: www.territoriomotorsport.com.br, Facebook: @territoriomotorsport4x4, Instagram: @territoriomotorsport e Twitter @territorio4x4.

Resultado Geral UTVs – Etapa 4 (Santa Maria/Salta) – 22/2

Categoria UTV / Geral – (sete primeiros)

1) Nicolas Zingoni/Fernando Acosta – 4h0343s (1º categoria T3.1)

2) Rodrigo Luppi/Maykel Justo – 4h07m33s

3) Jeremias Ferioli/ Gonzalo Rinaldi – 4h09m53s

4) Frederico Echegay/Lisando Sisterna – 4h11m26s

5) Gabriel Rodrigues/Santiago La Veja –4h20m38s

6) Edu Piano/Solon Mendes – 4h11m57s

7) Bruno Conti/Filipe Bianchini – 4h26m58s (1º T3.2)

Resultado Acumulado Geral e cat. T3.1 (após quatro etapas) – Cinco primeiros

1) Nicolas Zingoni/Fernando Acosta – 21h45m29s

2) Rodrigo Luppi/Maykel Justo – 22h10n07s

3) Jeremias Ferioli/ Gonzalo Rinaldi – 22h46m23s

4) Edu Piano/Solon Mendes – 23h43m59s

5) Frederico Echegaray/Lisando Sisterna – 23h58m31s

Resultado Acumulado cat. T3.2 (Cinco primeiros)

1) Bruno Conti/Filipe Bianchini – 25h11m12s

2) Rafael Sendra/Fernando Martinez – 25m44m22

3) Nico Stratico/Tomas Rodrigues – 26m08m45s

4) Roberto Troyano/Raul Aguilar –27m05m51s

5) Walter Menes/Fabian Martin – 36h43m29s

Roteiro 2º South American Rally Race (17 a 27/2) – Argentina

23/2 – Day Off (terça) – Descanso (Salta/ Capital)

24/2 – Etapa 5 (quarta) – Salta/Santa Maria

Total 430 km/ 250 km Especial / 180 km Deslocamento

25/2 – Etapa 6 (quinta) – Santa Maria/Catamarca

Total 430 km/ 270 km de Especial/ 160 km Deslocamento

26/2 – Etapa 7 (sexta) – Catamarca/La Rioja

Total 400 km/ 300 km Especial/ 130 km Deslocamento

27/2 – Etapa 8 (sábado) – La Rioja/La Rioja

Total 300 km/ 170 km Especial/ 130 km Deslocamento

Assessoria de Imprensa – Equipe Território Motorsport

MSuzuki Comunicação

Mércia Suzuki – 11 99705-7720 / mercia.suzuki11@gmail.com

Facebook: @msuzukicomunicacao/ Instagram: @msuzukicomunicacao

www.msuzukicom.com.br







Na etapa 3, Conti/Bianchini são os mais rápidos na T3.2 e assumem a liderança na categoria. No resultado acumulado duas duplas brasileiras estão no Top4 na geral







Em dia de dunas gigantes, Rodrigo Luppi/Maykel Justo ficam em 7º e são vice-líderes na geral; Bruno Luppi/Filipe Bianchini em 9º na geral. Edu Piano/Solon Mendes fecham em 10º na T3.1 estão em 7o na geral no acumulado. Neste domingo será a etapa mais longa do South American Rally Race







Rodrigo Luppi/Maykel Justo completam em 2º e Edu Piano/Solon Mendes em 4º na geral. Já Bruno Conti/Filipe Bianchini vencem na categoria T3.2. Etapa 1 terminou em Chilecito e sábado é dia de dunas gigantes rumo a Tinogasta







Piano/Mendes fazem o 8ª tempo da geral, enquanto Conti/Bianchini fecham em 14º. Território Motorsport representa o Brasil no rali que terá oito dias de um desafiante roteiro que cruza a Argentina de 19 a 27/2

Imagem WEB

Imagem ALTA

Relacionado