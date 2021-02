Campeonato de melhor custo benefício do kart, Copa KGV inicia temporada 2021 neste sábado

23 de fevereiro de 2021 Diversos







Kart





(Pedro Bragança/RF1)

(Pedro Bragança/RF1)

(Divulgação/RF1-KGV)

Com sete etapas programadas para a temporada de 2021, a Copa KGV inicia neste final de semana o seu segundo ano de competições no Kartódromo Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo. Criada no ano passado para atrair novos pilotos ao kartismo, a Copa KGV segue como um dos campeonatos de melhor custo-benefício do País.

Assim como foi na temporada passada, o acesso ao evento continua com protocolos rígidos de saúde neste ano: aferição de temperatura corporal (máxima permitida de 37,5 ºC), uso obrigatório de máscaras, utilização de álcool em gel para desinfecção das mãos e distanciamento de no mínimo 1,5m.

“Estamos bem animados para esse retorno da Copa KGV. É um final de semana baterias rápidas e a ideia desse campeonato é trazer mais pilotos do kart amador para cá. Com um preço mais em conta nas inscrições e em equipamentos, ela é ótima para quem está começando a frequentar nossas competições”, diz Felipe Giaffone, que é organizador da Copa KGV e proprietário do kartódromo.

A programação da Copa KGV de Kart seguirá nos moldes semelhantes aos de 2020: as tomadas de tempo começarão a partir das 8h da manhã (horários de Brasília) com as categorias Mirim e Cadete, que dividirão o grid neste sábado (27). Em seguida, Fórmula 4 Júnior (8h10), ROK Cup Executive (8h20), Shifter ROK/Sixspeed (8h30) e Fórmula 4 (8h40) também marcarão seus tempos para definição dos grids de largada.

“Uma novidade da Copa KGV para 2021 é a entrada da categoria ROK Executive, que fazia parte da Copa São Paulo, com os motores ROK sorteados. As outras categorias tiveram um ano muito produtivo no ano passado, inclusive com a F4 Júnior – campeonato que começou aqui no Kartódromo Granja Viana – indo para regulamentação nacional no Brasileiro de Kart. Então estamos muito para esse sucesso continue na Copa KGV”, completa Giaffone.

Todas as categorias da Copa KGV serão disputadas em rodada dupla de corridas neste final de semana. Mirim e Cadete entram na pista às 8h50 (bateria 1) e 10h40 (bateria 2), enquanto a Fórmula 4 Júnior terá suas provas às 9h10 e 11h. ROK Cup Executive (9h30 e 11h20), Shifter ROK/Sixspeed (9h55 e 11h45) e Fórmula 4 (10h15 e 12h05) completam a programação deste sábado.

A Copa KGV terá sete etapas no total. As inscrições para a competição seguem abertas e podem ser realizadas através do e-mail campeonato@kartodromogranjaviana.com.br ou WhatsApp (11 93059 4504).

Confira o calendário completo da temporada 2021 da Copa KGV:

1ª etapa – 27/02

2ª etapa – 24/04

3ª etapa – 26/06

4ª etapa – 28/08

5ª etapa – 23/10

6ª etapa – 27/11

7ª etapa (junto com as 500 Milhas de Kart) – 18/12







Equipe foi destaque com dobradinha de irmãos Reis na categoria F4; etapa de abertura do Paulista Light foi disputada na última sexta-feira (19) no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo







Jovem piloto conquistou um top-10 na Pré-Final do WSK e já estava em oitavo na final quando sofreu um toque e acabou abandonando a prova; Matheus disputará a primeira etapa do WSK Super Master Series no próximo final de semana em Adria, na Itália







Jovem talento brasileiro fez a pole position e venceu todas as provas classificatórias na segunda etapa da categoria Mini em uma das principais competições dos Estados Unidos







Mais jovem piloto do grid, o brasileiro foi um dos destaques ao fechar a etapa em 13º na Final entre 101 pilotos inscritos, além de conquistar diversos top-5 e top-10 nas baterias classificatórias; próximo desafio de Miguel será na primeira etapa do WSK Super Master Series em Adria, na Itália

Imagem WEB

Imagem ALTA

Relacionado