Matheus Ferreira estreia em 2021 com resultados consistentes no WSK Champions Cup

22 de fevereiro de 2021 Diversos







Kart





(Divulgação/ RF1)

(Divulgação/ RF1)

(Divulgação/ RF1)

Um dos principais pilotos do Brasil no kartismo internacional, Matheus Ferreira correu no WSK (World Series Karting) no último final de semana em etapa realizada em Adria, na Itália. Correndo entre 101 pilotos inscritos na categoria OK Júnior, o jovem piloto conquistou um top-10 na Pré-Final e teve um bom ritmo na Final, mas sofreu um toque quando estava em oitavo na última volta e acabou abandonando a prova.

“Foi uma etapa bem consistente e por pouco não conquistamos um bom resultado na Final também. Conquistei um terceiro lugar nas baterias classificatórias, além de um top-5 e dois top-10. O WSK é uma competição de alto nível e me senti muito bem durante a etapa, então estou bem confiante para a próxima etapa, que já será no próximo final de semana”, diz Matheus.

Após dois anos de muitas conquistas no Brasil, Matheus chegou à Europa em 2019 para competir nos melhores torneios de kart do mundo, como WSK, Europeu de Kart e Mundial de Kart. O jovem piloto, inclusive, foi destaque com diversos top-5 no WSK e no Europeu de Kart CIK-FIA.

Com duas participações em Mundiais de Kart na bagagem (2019 e 2020), Matheus acredita que os campeonatos de alto nível como o WSK são a melhor forma de preparação para o Mundial de 2021, que será disputado em Birigui (SP), no Brasil.

“Nestas duas temporadas competindo na Europa, sinto que estou evoluindo a cada corrida e estou buscando melhorar sempre. O WSK e o Europeu de Kart, por exemplo, são campeonatos em que eu sempre aprendo bastante e acredito que vão servir como uma boa preparação para o Mundial deste ano no Brasil. Nosso próximo desafio será novamente em Adria, então vamos com tudo”, diz Matheus.

Matheus Ferreira disputará a primeira etapa do WSK Super Master Series no próximo final de semana em Adria, na Itália. A etapa começará na quarta-feira (24) com os primeiros treinos, enquanto as Finais estão marcadas para o domingo (28).







Jovem talento brasileiro fez a pole position e venceu todas as provas classificatórias na segunda etapa da categoria Mini em uma das principais competições dos Estados Unidos







Mais jovem piloto do grid, o brasileiro foi um dos destaques ao fechar a etapa em 13º na Final entre 101 pilotos inscritos, além de conquistar diversos top-5 e top-10 nas baterias classificatórias; próximo desafio de Miguel será na primeira etapa do WSK Super Master Series em Adria, na Itália







Campeonato disputado no Kartódromo Granja Viana reúne os principais talentos do Brasil nas categorias Rotax e terá suas disputas exibidas na TV Gazeta, no programa Momento Velocidade







Piloto de 17 anos projetou seus objetivos para 2021 com a equipe Birel Art; primeiro desafio da temporada de Morgatto será na semana que vem na abertura do WSK Super Master Series, que será disputado em Adria, na Itália

Imagem WEB

Imagem ALTA