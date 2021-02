Kart: com apenas 11 anos, Miguel Costa estreia na OK Júnior com top-5 nas baterias do WSK

22 de fevereiro de 2021 capa Diversos







Kart





(Reprodução/Instagram)

(Divulgação/ RF1)

(Divulgação/ RF1)

(Divulgação/ RF1)

(Divulgação/ RF1)

Integrante da Sauber Karting Team, o jovem Miguel Costa fez sua estreia na categoria OK Júnior no WSK Champions Cup (World Series Karting), etapa de um dos principais torneios de kart do mundo que aconteceu no último final de semana em Adria, na Itália. Com apenas 11 anos de idade, o brasileiro foi um dos destaques ao fechar a etapa em 13º na Final entre 101 pilotos inscritos, além de diversos top-5 e top-10 nas baterias classificatórias.

“Foi muito legal estrear em uma categoria como a OK Júnior no WSK. O nível é muito alto e tenho muito o que aprender. Largamos por fora na Final, perdemos algumas posições, mas fomos recuperando. Nossos resultados foram bem consistentes, sempre andando entre os 10 primeiros e até garantimos um quarto lugar na Pré-Final, o que foi incrível. Foi uma estreia bem legal”, diz Miguel, que também conquistou um pódio, um top-5 e três top-10 nas baterias classificatórias deste final de semana.

Miguel disputou sua primeira temporada na categoria X30 Júnior em 2020 e agora subiu para a OK Júnior, estreando na categoria que abriga pilotos entre 12 e 14 anos de idade. No ano passado, o jovem talento foi destaque em campeonatos na Itália, conquistando diversos top-5 e top-10 e terminando o Italiano de Kart na 7ª colocação.

Preparado para a próxima etapa do WSK, que acontece no próximo final de semana no mesmo circuito, Miguel valorizou o trabalho realizado com a Sauber Karting Team, programa de jovens talentos da Sauber ligado à Alfa Romeo na F1.

“A Sauber Karting Team é um lugar incrível para evolução como piloto e estamos melhorando a cada semana que passa, ao lado de profissionais muito qualificados. Os resultados da estreia foram bem consistentes e acho que surpreendemos muita gente, então vamos trabalhar para conquistar um resultado ainda melhor no próximo final de semana”, diz Miguel, que usa o chassi da Kart Republic e tem apoio de Baked Potato e Participa.

O próximo desafio de Miguel será na primeira etapa do WSK Super Master Series, que acontecerá no próximo final de semana em Adria, na Itália.







Campeonato disputado no Kartódromo Granja Viana reúne os principais talentos do Brasil nas categorias Rotax e terá suas disputas exibidas na TV Gazeta, no programa Momento Velocidade







Piloto de 17 anos projetou seus objetivos para 2021 com a equipe Birel Art; primeiro desafio da temporada de Morgatto será na semana que vem na abertura do WSK Super Master Series, que será disputado em Adria, na Itália







Foram mais de 10 pódios para a equipe chefiada por Leandro Reis na 1ª etapa da Copa São Paulo de Kart; Copa KGV começa em 27 de fevereiro







De volta à Europa após o vice-campeonato brasileiro na categoria Ok Júnior, o piloto estreia em 2021 no WSK Champions Cup em Adria, na Itália, neste final de semana; WSK Champions Cup será realizado a partir desta quinta-feira (18) e terminará neste domingo (21)

Imagem WEB

Imagem ALTA