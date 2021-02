Grupo Renault e Faurecia trabalham em parceria em sistemas de armazenagem de hidrogênio

22 de fevereiro de 2021 Diversos

A Faurecia e o Grupo Renault anunciaram a decisão de trabalhar em parceria na área de sistemas de armazenagem de hidrogênio para veículos utilitários leves movidos a hidrogênio.

A partir do final de 2021, a Faurecia fornecerá ao Grupo Renault sistemas de armazenagem a hidrogênio para uma primeira frota de veículos utilitários leves. Estes sistemas serão desenvolvidos e produzidos em seu centro de expertise mundial na cidade francesa de Bavans. Em função dos volumes, o aumento da produção será ampliado para uma nova fábrica dedicada aos sistemas de armazenagem de hidrogênio que a Faurecia está construindo na cidade de Allenjoie, também na França.

“Esta parceria é uma importante demonstração de nossa visão conjunta em relação à expansão do uso do hidrogênio como pedra angular da transição energética, constituindo uma solução perfeita para a mobilidade zero emissão. A tecnologia de veículos elétricos com célula de combustível deverá ocupar um lugar importante no mix de motorizações até 2030 e, por isso, a Faurecia está dedicando recursos importantes para acelerar sua implantação,” comentou Mathias Miedreich, Vice-Presidente Executivo da Faurecia Clean Mobility.

“Esta parceria com foco em sistemas de armazenagem de hidrogênio se insere em nossa estratégia visando a oferecer soluções de hidrogênio prontas para serem comercializadas no mercado de veículos utilitários leves, para atingir uma participação superior a 30% neste mercado em forte crescimento na Europa. Ela sustenta a ambição compartilhada com nosso parceiro Plug Power de construir uma oferta única em toda a cadeia de valor da célula de combustível e do hidrogênio verde, bem como de novas atividades geradoras de valor na França”, acrescentou Gilles le Borgne, Vice-Presidente Executivo de Engenharia do Grupo Renault.

Sobre o Grupo Renault

O Grupo Renault está na vanguarda de uma mobilidade que ele próprio está reinventando.

Fortalecido por sua aliança com a Nissan e a Mitsubishi Motors, e sua expertise única em eletrificação, o Grupo Renault compreende 5 marcas complementares – Renault, Dacia, LADA, Alpine e Mobilize – oferecendo soluções de mobilidade inovadoras e sustentáveis para os seus clientes.

Presente em mais de 130 países, o Grupo emprega atualmente mais de 180.000 colaboradores, tendo vendido 2,9 milhões de veículos em 2020.

Preparado para enfrentar desafios tanto nas ruas como nas competições, o Grupo Renault tem um compromisso com uma transformação ambiciosa, que vai gerar valor. Este compromisso tem como foco o desenvolvimento de novas tecnologias e serviços e uma nova gama de veículos ainda mais competitivos, equilibrados e eletrificados.

Alinhada com os desafios ambientais, a ambição do Grupo é atingir a neutralidade de carbono na Europa até 2050.

Sobre a Faurecia

Fundada em 1997, a Faurecia se tornou um grande player da indústria automotiva mundial. Com 248 unidades industriais, 37 centros de P&D e 115.500 colaboradores distribuídos em 37 países, a Faurecia é líder mundial em suas quatro áreas de negócio: Seating, Interiors, Clarion Electronics e Clean Mobility. Sua forte linha de produtos tecnológicos oferece às montadoras de automóveis soluções para o cockpit do futuro e a mobilidade sustentável. Em 2019, o Grupo realizou 17,8 bilhões de euros de faturamento. A Faurecia é cotada na bolsa de valores Euronext Paris. Para saber mais, visite www.faurecia.com

