Stock Car reforça equipe com Roque Mendes na direção da área comercial

Promotora da Stock Car e da Stock Light, a Vicar anunciou a contratação do executivo Roque Mendes para a direção comercial da empresa, com foco na captação e ampliação de negócios das duas categorias. Com a notícia, a empresa reforça seu quadro no setor, que também conta com Andrea Simi no atendimento ao cliente. Com larga experiência no marketing esportivo, Mendes assumiu o cargo no dia 16 de fevereiro, passando a responder diretamente ao CEO da Vicar, Fernando Julianelli.

“Com o crescimento da Stock Car no segundo semestre de 2020, e os negócios em andamento para 2021, era evidente que precisávamos de alguém com a bagagem do Roque”, diz Fernando Julianelli. “Com as várias oportunidades que se abriram para as marcas nas novas plataformas digitais, na TV aberta e por assinatura, e as novidades do campeonato que estrearão na primeira etapa, no final de março, estamos também nos preparando para atender os patrocinadores não apenas com um leque mais amplo de negócios, mas também com mais qualidade. E a chegada do Roque é uma de nossas apostas nesse sentido”, detalhou o CEO da Vicar.

Experiência em grandes corporações – Antes de ingressar na Vicar, Roque Mendes foi por oito anos Diretor Comercial da Dunas Race, promotora do Rally Internacional dos Sertões, posição que acumulou paralelamente à de Diretor Executivo de Marketing do Esporte Clube Pinheiros desde 2019. Com passagem por grandes agências, como Talent, Fischer e Neogama nas posições de Diretor de Planejamento, Atendimento e Novos Negócios, o executivo também atuou do outro lado do balcão, nas gerências de Marketing e Produto de empresas como Bombril e Cirio, além de uma passagem pela São Paulo Alpargatas no início de sua carreira.

“Fico feliz por chegar na Stock Car e na Stock Light em um bom momento, em que todos estão trabalhando para termos uma grande temporada”, diz o novo Diretor Comercial da empresa. “Temos aqui um rico conjunto de oportunidades para as marcas dentro do maior evento do automobilismo brasileiro. Nos meus 30 anos atuando no marketing, comunicação e negócios, aprendi a identificar como uma marca ou produto pode atuar para trazer resultados para suas corporações. Eu enxergo isso na Stock Car e na Light. Acho que teremos grandes desafios, mas grandes resultados também”, completa o executivo.

A temporada 2021 da Stock Car e da Stock Light terá início no dia 28 de março, no traçado gaúcho do Velopark, com transmissão ao vivo pelas TVs Band e Sportv.

