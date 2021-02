Rodrigo Luppi/Maykel Justo marcam o 2º melhor tempo do Prólogo do South American Rally Race

19 de fevereiro de 2021 Diversos







La Rioja (ARG), 18 de fevereiro de 2021 – Os brasileiros começaram bem a 2ª edição do South American Rally Race (SARR) nesta quinta-feira, na Argentina, e puderam aquecer os motores. Rodrigo Luppi/Maykel Justo #207 fizeram o 2º tempo na geral do Prólogo, entre UTVs e carros, e completam o circuito de aproximadamente 6 quilômetros, em 5min47seg. A disputa aconteceu nos arredores do Autódromo de La Rioja, na Província de La Rioja. A dupla Edu Piano/Solon Mendes #214 fez o 8º tempo (6min02seg) da geral, enquanto Bruno Conti/Filipe Bianchini # 256 o 14º (6min18seg). As duplas da Território Motorsport competem, pelo segundo ano consecutivo, com os UTVs Maverick X3 TM e são os únicos representantes do Brasil na disputa. Pilotos e navegadores de 11 países, nas categorias motos, quadriciclos, UTVs e carros vão acelerar por um roteiro que tem a “cara” do Rally Dakar de 19 a 17/2.

“Foi bem legal, apesar do trecho curto, deu para aquecer os motores. Mesmo tendo cautela tivemos um ótimo resultado e chegamos a passar um carro. Mas é amanhã que o rali começa para valer e estamos bem focados nesta nossa segunda participação do SARR”, afirma o piloto Luppi (Vinhedo/SP) que tem como navegador o experiente Justo, que participou de seu 10º Rally Dakar, em janeiro, e conhece bem a região, quando o maior rali do mundo era realizado na América do Sul.

Quem também aprovou o circuito foi o multicampeão dos ralis Piano (Tatuí/SP). “Haviam trechos de alta, outros travados e andamos numa pista de motocross com saltos. Na segunda volta estávamos bem mais rápidos mas pegamos poeira do UTV da frente o que atrapalhou e perdemos um tempo”, conta o piloto que faz dupla com o cearense Mendes e completam 15 anos de uma parceria de sucesso e muitos títulos.

Enquanto Luppi/Justo e Piano/Mendes competem na categoria T3.1, a dupla Conti/Bianchini, acelera na T3.2. “Não abusamos, fizemos um Prólogo tranquilo, pois estou estreando meu novo UTV também. Já amanhã pretendo acelerar e tentar ficar entre os 10 primeiros”, diz determinado piloto que é filho de Rodrigo Luppi e faz sua estreia em provas internacionais, ao lado do brasiliense Bianchini.

O South American Rally Race tem largada e chegada em La Rioja, com um roteiro desafiante de 3.430 quilômetros, dos quais 1.930 de trechos cronometrados (Especiais), entre muitas pedras, dunas, muito areia, rios secos, trechos sinuosos e travessia de rios. O rali será todo disputado em território argentino. Nesta sexta-feira, 19, a primeira etapa segue rumo a Chilecito e o percurso exigirá muita técnica e habilidade dos competidores.

O resultado completo do Prólogo pode ser acessado no: https://www.sarr2021.com/resultados/shakedown/autos-y-utv/

Equipe multicampeã– Com 21 anos, a Território Motorsport é uma das equipes mais tradicionais no Rally Cross Country brasileiro, com sede em Tatuí (SP). Chefiada pelo piloto Edu Piano (oito vezes campeão do Rally dos Sertões: um na geral dos carros, seis nos caminhões e um nos UTVs), durante 12 temporadas (2002 a 2014) a equipe representou a Ford Racing Trucks/ Território Motorsport e conquistou oito títulos no Caminhões no Sertões. Entre 2011 e 2014, a equipe foi a oficial da Troller na competição. Com a Troller Racing/Território Motorsport, o time sagrou-se bicampeão da prova na Production T2. A partir de 2016, Piano passou a desenvolver UTVs (Can-Am Maverick X3) para competição e, desde então, a equipe disputa os Campeonatos Brasileiros de Rally Baja e Rally Cross Country, além do Sertões e provas internacionais. Em 2020 foi a vez de Rodrigo Luppi/Mayel Justo conquistarem o título do Sertões, a dupla foi Campeã na UTV 2. Já na Mitsubishi Cup, a Território Motorsport tem quatro títulos com Piano, sendo o último em 2019, com o navegador Fausto Dallape, na categoria L200 Triton Sport R.

A Território Motorsport conta patrocínio da Petróleo Minuano, Usina Canabrava e apoio da General Tire. Mais informações: www.territoriomotorsport.com.br, Facebook: @territoriomotorsport4x4, Instagram: @territoriomotorsport e Twitter @territorio4x4

ROTEIRO 2º SOUTH AMERICAN RALLY RACE (17 a 27/2) – Argentina

18/2 – Shakedown e Largada Promocional (Autódromo de La Rioja)

19/2 – Etapa 1 – La Rioja – Chilecito

20/2 – Etapa 2 – Chilecito – Tinogasta

21/2 – Etapa 3 – Tinogasta- Santa Maria

22/2 – Etapa 4 – Santa Maria -Salta

23/2 – Day Off – Descanso (Salta/ Capital)

24/2 – Etapa 5 – Salta – Santa Maria

25/2 – Etapa 6 – Santa Maria – Catamarca (etapa maratona)

26/2 – Etapa 7 – Catamarca – La Rioja

27/2 – Etapa 8 – La Rioja – La Rioja

