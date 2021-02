Kart: Temporada 2021 de João Pedro Orban começa neste fim de semana com a Copa São Paulo Light

19 de fevereiro de 2021 Diversos







JP Orban





(Bruno Terena/MS2)

A primeira etapa da competição acontece no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo, com treinos a partir desta quarta-feira (17). A programação segue até esta sexta-feira (19). O kartódromo será palco das dez provas válidas neste ano pelo campeonato, a serem disputadas até o mês de dezembro.

Esta será a primeira temporada do paulista na categoria Graduados A. Em 2020, Orban foi terceiro lugar na Copa São Paulo pela Graduados B, além de ter encerrado na terceira posição na mesma categoria no 55º Campeonato Brasileiro de Kart, disputado no Speed Park, em Birigui (SP). “Tivemos resultados extremamente proveitosos no último ano, em especial no Brasileiro que é muito equilibrado”, avaliou João Pedro. “Foi meu segundo Top3 consecutivo em um brasileiro e isso serve de motivação para fazer um bom trabalho em 2021”, continuou.

Para conquistar resultados ainda melhores do que no último ano, o jovem competidor vai apostar na continuidade: sua equipe será novamente a Mauro Competições, do preparador Altamir Mauro Dias, o Maurão. Orban ainda confirmou que vai usar novamente o chassis da Tony Kart e motores a cargo da Mittag Motores. “Acredito que formamos um conjunto entre equipe, chassis e motor muito competitivos em 2020. Nosso projeto é manter a mesma estrutura na nova categoria para chegar ainda mais longe em 2021”, finalizou.

A programação da primeira etapa da Copa São Paulo Light de Kart prevê quatro treinos livres, na quarta (17) e quinta-feira (18), às 14h e 16h em cada dia, respectivamente. A tomada de tempos acontece na sexta-feira (19), às 12h15. As baterias iniciam às 13h25 da sexta, pela própria categoria Graduados.

