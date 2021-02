SM Kart Competition: Segunda etapa leva 173 pilotos para o KGV

19 de fevereiro de 2021 capa Diversos







Mastermidia





A segunda etapa do campeonato SM Kart Competition foi mais um evento grandioso e que vem demonstrando grande aceitação e crescimento no kartismo paulista. Se na prova inaugural participaram 127 pilotos, desta vez o Kartódromo Granja Viana (Cotia/SP) recebeu no último final de semana (13/2) o total de 173 concorrentes divididos em seis provas. Os vencedores foram Everton Carajeleascow (Graduados), Eduardo Abrantes (Sênior), Nathalia Rodrigues (Graduadas/Novatas); Rodrigo Fernandes (Novatos Masculino); Stevan Haddad (Estreantes Masculino) e Carolina Fernandes (Estreantes Feminina).

A categoria Graduados reuniu 34 pilotos e foi decidido apenas na última volta. Everton Carajeleascow largou da pole position, mas desde a primeira volta foi incomodado pelo líder do campeonato Alberto Otazú (Bianchi Automóveis/Cardoso Funilaria e Pintura/No Fire Services/IMAB Metalúrgica/Speed Truck/Rolley Ball/TS Sports/AVSP), que largou em quarto e estabeleceu a volta mais rápida do evento (1min12s984). Ambos trocaram de posição várias vezes, para Carajeleascow vencer com a menor vantagem do evento, 0s446 sobre o atual campeão.

“Foi uma corrida muito divertida. Como eu não tinha kart pra vencer, fiquei apavorando o Everton em alguns trechos, mas ele é experiente e não se abalou. Pelo menos mantive a liderança do campeonato”, comentou Otazú.

Outra categoria que está fazendo sucesso e teve 34 pilotas no grid foi a Estreantes Feminina, que teve a vitória de Carolina Fernandes, com a maior vantagem do evento: 21s596 sobre Nidia Ayumi. A Graduadas/Novatas Feminina, com 24 pilotas mostrou a vitória de Nathália Rodrigues, com 5s906 de margem sobre Andrea Senigália.

Os Novatos Masculino também vieram em peso, formando um gris de 33 pilotos. E Rodrigo Fernandes venceu com 14s691 de dianteira para André Alves. Já nos Estreantes Masculino, que estavam em 29, a vitória ficou com Stevan Haddad, que venceu com a folga de 3s502 sobre Henrique Dantas.

A prova da Sênior, com 19 pilotos com mais de 50 anos teve o trunfo de Edu Abrantes, com apenas 2s468 de vantagem sobre Guto de Oliveira.

Os seis primeiros da Graduados foram: 1) Everton Carajeleascow; 2) Alberto Otazú; 3) Marcos Takuma; 4) Diego Mesa; 5) Rogério Cebola; 6) Fábio dos Santos.

Os seis primeiros da Sênior foram: 1) Eduardo Abrantes; 2) Guto Oliveira; 3) Wagner Botelho; 4) Beto Dicker; 5) Luiz Gouvêa; 6) Jorge Filipe.

Os seis primeiros da Graduadas/Novatas Feminina foram: 1) Nathalia Rodrigues; 2) Andrea Senigalia; 3) Evelyn Saizaki; 4) Grazielle Gonçalves; 5) Laila Almeida; 6) Ana Paula Marquete.

Os seis primeiros da Novatos Masculino foram: 1) Rodrigo Fernandes; 2) André Alves; 3) Kleber Bragato; 4) João Victor; 5) Vitor Miguel Luz; 6) Kimi Morgan.

Os seis primeiros da Estreantes Masculino foram: 1) Stevan Haddad; 2) Henrique Dantas; 3) Edgard Rodrigues; 4) Ernani Melo; 5) Willian de Lucia; 6) Lauro Bezerra.

Os seis primeiros da Estreantes Feminina foram: 1) Carolina Fernandes; 2) Nidia Ayumi; 3) Flávia de Lucia; 4) Priscila Amaral; 5) Cintia Fernandes; 6) Thamara Sateles.

A terceira etapa do SM Kart Competition será no dia 06 de março, no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

O SM Kart Competition tem patrocínio de Albarelli, Centoeonze Design, Cervejaria Paulistânia, Divando, DKR Luvas, HarderThan, Loba Eventos, Meg Star Speedwear, PFox Informática, SM Renovadora de Veículos, Studio Oliver, Surah Korean Cuisine, Zio Vito Pizza & Pasta, WJS Secret.







