ALPINE NEWS – FEVEREIRO-2021

“A nova organização da Alpine associa três marcas com diferenciais e áreas de excelência distintas, para fazer dela uma empresa única e autônoma. O know-how de nossa fábrica de Dieppe e a excelência da engenharia de nossas equipes da Fórmula 1 e da Renault Sport vão se revelar por meio de nossa gama 100% elétrica e tecnológica, projetando o belo nome Alpine no futuro. Estaremos nos circuitos e nas ruas, autênticos e high-tech, disruptivos e apaixonados.” Laurent Rossi, Diretor Geral da Alpine.

NOVIDADES EM DESTAQUE NO MÊS DE JANEIRO

LAURENT ROSSI É NOMEADO DIRETOR GERAL DA ALPINE (11/01/2021)

Com 45 anos, formado pelo ENSEEIHT e o IFP School / ENSPM, o executivo iniciou sua carreira em 2000 na Renault. Em 2009, após obter um MBA pela Harvard Business School, foi contratado pelo Boston Consulting Group. Em 2012, foi para a Google, onde assumiu o desenvolvimento das relações comerciais com as grandes contas da indústria automotiva. Voltou para a Renault em 2018, tendo sido nomeado diretor de estratégia & desenvolvimento de negócios do Grupo Renault.



ALPINE É A VANGUARDA DA INOVAÇÃO DO GRUPO RENAULT, COM CARROS ESPORTIVOS EXCLUSIVOS (14/01/2021)

No dia 14 de janeiro, a Alpine anunciou seus projetos de crescimento de longo prazo como marca do Grupo Renault dedicada aos modelos esportivos inovadores, autênticos e exclusivos. Link para o press release



DAVIDE BRIVIO ENTRA PARA A ALPINE F1 TEAM (18/01/2021)

A Alpine F1 Team tem o prazer de confirmar que Davide Brivio vai reforçar a equipe a partir da temporada 2021 do Campeonato Mundial da FIA de Fórmula 1.



ESTEBAN OCON E ALPINE A110S PARTEM PARA O ATAQUE NO RALI DE MONTE CARLO 2021 (20/01/2021)

O piloto da Alpine F1 Team Esteban Ocon assumiu o volante do Alpine A110S na quinta-feira 21 janeiro, participando da etapa especial do Rali de Monte Carlo de 2021.

Em sua primeira participação em uma prova de rali, Esteban pilotou em duas etapas especiais durante o dia de abertura do 89º Rali de Monte Carlo, com o carro oficial de corrida VIP. Link para o press release



ALPINE VENCE EM SEU RETORNO A MONTE CARLO (25/01/2021)

Cinquenta anos após sua vitória no Rali de Monte Carlo de 1971, a Alpine retornou à prova que é considerada a joia da coroa do calendário do Campeonato Mundial da FIA de Ralis. Apesar das condições traiçoeiras e imprevisíveis, os cinco Alpine A110 Rally que fizeram a largada cruzaram a linha de chegada, dominando as categorias FIA R-GT e de duas rodas motrizes. Link para o press release



ALPINE ELF MATMUT TEAM ANUNCIA SEUS PILOTOS PARA O CAMPEONATO MUNDIAL FIA WEC COM UM BRASILEIRO NA EQUIPE (26/01/2021)

O Alpine A480 n° 36 estará sob o comando de uma equipe formada pelo brasileiro André Negrão, Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere. Link para o press release

FOCO NO ANÚNCIO DO PLANO ESTRATÉGICO DA ALPINE



A marca Alpine vai reunir as atividades da Alpine, Renault Sport Cars e Renault Sport Racing em uma nova organização independente, dedicada ao desenvolvimento de carros esportivos exclusivos e inovadores.



Uma marca 100% elétrica com um plano de Produto para apoiar sua expansão em:

Tirando partido da dimensão e das capacidades de escala do Grupo Renault e da Aliança, por meio das plataformas CMF-B e CMF-EV, uma presença industrial mundial, uma organização de compras de alto desempenho, uma rede mundial de distribuição e os serviços financeiros da RCI Bank and Services, para otimizar sua competitividade de custos.

Colocando a F1 no coração do projeto, com a plena renovação de seu compromisso com o campeonato.

Desenvolvendo um carro esportivo elétrico de nova geração, com a Lotus.

Com o objetivo de gerar lucro em 2025, incluindo investimentos em automobilismo esportivo.



