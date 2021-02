Stock Car e Stock Light anunciam alteração no calendário

(Duda Bairros/Stock Car)

(Duda Bairros/Stock Car)

Promotora da Stock Car e Stock Light, a Vicar anunciou nesta terça-feira (9) a antecipação em uma semana das provas que estavam agendadas para 22 de agosto no Autódromo Internacional de Curitiba. Dessa forma, a 6ª etapa da Stock Car e a 4ª da Stock Light serão realizadas no dia 15 de agosto. Ao todo, a Stock Car disputará doze etapas em dez finais de semana de 2021, enquanto a Stock Light fará oito encontros na nova temporada, sempre em datas também reservadas para a categoria principal.

A abertura da temporada das duas categorias está marcada para o dia 28 de março, no Velopark, em Nova Santa Rita, na Grande Porto Alegre. Confira o calendário 2021:

Data – Local – Etapa e Categoria

28/03 – Velopark (RS) – 1ª Stock Car, 1ª Stock Light

25/04 – Londrina (PR) – 2ª Stock Car

16/05 – Interlagos (SP) – 3ª Stock Car, 2ª Stock Light

20/06 – Goiânia (GO) – 4ª Stock Car, 3ª Stock Light

11/07 – Cascavel (PR) – 5ª Stock Car

15/08 – Curitiba (PR) – 6ª Stock Car, 4ª Stock Light

19/09 – Santa Cruz do Sul (RS) – 7ª Stock Car, 5ª Stock Light

24/10 – Velocittà (SP) – 8ª Stock Car, 6ª Stock Light

21/11 – Goiânia (GO) – 9ª Stock Car, 7ª Stock Light

12/12 – A definir – 10ª Stock Car, 8ª Stock Light

Contatos

Rodolpho Siqueira / Bruno Vicaria

(11) 9 5472 0163

