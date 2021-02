Revelação da Stock Light, Pedro Ferro segue na KTF Sports com carreira gerenciada por Thiago Camilo

Após estrear na Stock Light em 2020 com a equipe KTF Sports, Pedro Ferro seguirá com a equipe na temporada de 2021 da categoria. O jovem piloto, que iniciou sua trajetória na principal categoria de acesso à Stock Car com apenas 16 anos de idade, segue empolgado por evolução com a equipe e terá o apoio de Thiago Camilo, experiente piloto que corre na Stock desde 2003 e gerencia a carreira de Ferro.

“Estou muito empolgado para mais uma temporada na Stock Light. É uma etapa muito importante na minha carreira e fico muito feliz de ter o Thiago (Camilo) como um mentor. Meu sonho é chegar na Stock Car e correr contra o próprio Thiago, que tem feito um trabalho incrível me ajudando com o gerenciamento de minha carreira. Sei do quanto ele acredita em meu talento e junto com a KTF Sports, uma equipe de estrutura incrível, temos chances de fazer uma grande temporada”, diz Pedro.

Nascido em Santos, litoral paulista, Pedro Ferro iniciou sua carreira no automobilismo aos 13 anos de idade, quando começou a correr de kart em 2017 e disputou importantes campeonatos nacionais e internacionais, como SKUSA, Florida Winter Tour e ROK The Rio. Em 2020, começou a carreira no automobilismo fazendo testes na F4 espanhola e correndo em pistas tradicionais da F1, como Paul Ricard, Barcelona e Jerez de la Frontera.

O foco rumo a uma carreira profissional na Stock Car aproximou Pedro e Thiago Camilo, que em 2021 passa a ter foco também neste empreendimento como manager de jovens talentos – o próprio paulista da Ipiranga Mattheis foi durante mais de uma década o detentor do título de mais novo piloto a vencer na Stock Car, com apenas 21 anos.

“É importante reconhecer um talento desde o primeiro momento para ajudar em sua evolução. Consegui fazer isso em minha carreira, tendo a oportunidade de começar cedo e fazendo as escolhas certas, e agora sinto que é minha hora de fazer este papel de direcionar os jovens pilotos a conseguir progredir em suas categorias. E nada melhor do que iniciar esta nova jornada em minha carreira com o Pedro Ferro, que, além de ser um grande amigo, é alguém em quem eu acredito muito no potencial”, diz Camilo, lembrando que os dois já correram juntos na Sprint Race, inclusive conquistando uma vitória em 2020.

Com oito etapas no calendário, a temporada da Stock Light em 2021 começará no dia 28 de março, no Velopark, no Rio Grande do Sul.

Confira o calendário completo:

1ª etapa – Velopark (RS) – 28 de março

2ª etapa – Interlagos (SP) – 16 de maio

3ª etapa – Goiânia (GO) – 20 de junho

4ª etapa – Curitiba (PR) – 15 de agosto

5ª etapa – Santa Cruz do Sul (RS) – 19 de setembro

6ª etapa – Velocitta (SP) – 24 de outubro

7ª etapa – Goiânia (GO) – 21 de novembro

8ª etapa – A definir – 12 de dezembro







