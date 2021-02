Enzo e Pietro Fittipaldi mantém liderança da F1 Virtual com a Haas após dois top-5 em Silverstone

A Fórmula 1 Virtual teve sua segunda etapa realizada neste domingo (07) na pista de Silverstone, na Inglaterra, e os irmãos Fittipaldi foram mais uma vez a dupla de pilotos da Haas no campeonato. Após uma vitória de Enzo e um top-5 de Pietro na etapa de abertura, ambos conquistaram mais um bom resultado neste domingo e mantiveram a liderança com a equipe americana.

“Foi um dia muito legal. Nossa estratégia poderia ter funcionado um pouco melhor, mas acho que o saldo foi positivo. Eu larguei da décima sexta colocação e consegui terminar em quinto, além do Pietro terminar em quarto, o que nos rende bons pontos para o campeonato e agora vamos chegar com boas chances de título na última etapa em Interlagos”, diz Enzo, que foi campeão da F4 Italiana em 2018 e ganhou o prêmio de Piloto do Dia após a prova deste domingo.

A F1 Virtual terá três etapas no total e fechará o campeonato no domingo que vem em Interlagos, no dia 14 de fevereiro. Todas as etapas também têm sido transmitidas ao vivo no canal da Twitch dos irmãos, o Fittipaldi Brothers, com patrocínio de Claro e Baterias Moura.

Agora com 12 pontos de vantagem para o time de eSports da Ferrari, Pietro destaca que a Haas virá forte para a disputa do título.

“Tivemos uma boa preparação e estamos mostrando todo nosso potencial na pista virtual. Agora vamos sentar para definir a melhor estratégia para semana que vem para dar este título para a Haas F1 Team”, diz Pietro, que em 2020 se tornou o quarto Fittipaldi a correr na F1, um recorde na história da categoria.

A etapa final da F1 Virtual terá transmissão ao vivo nos canais oficiais da F1 no YouTube, Twitch e Facebook. A lendária pista de Interlagos será o grande palco da decisão.

Confira a classificação por equipes da F1 Virtual após a etapa de abertura:

1 – Haas F1 Team – 57 pontos

2 – Ferrari Driver Academy eSports Team – 42

3 – Red Bull – 39

4 – Williams – 31

5 – Mercedes – 22

6 – Alpine F1 Team (antiga Renault) – 6

7 – AlphaTauri – 3

8 – McLaren – 2

9 – Alfa Romeo – 2







