Copa SP de Kart: Equipe Concept Light/No Fire mais rápida da Pro 500 Light

(Foto:Emerson Santos/One Photografy Media)

(Divulgação)

A equipe Concept Light/No Fire fez uma excelente estreia na categoria Pro 500 da Copa São Paulo de Kart, disputada em 1h20 na sexta-feira (05/02) no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP). Utilizando o novíssimo Concept Kart, a dupla formada por Alberto Otazú (No Fire Service/IMAB Metalúrgica/Bianchi Automóveis/ Cardoso Funilaria e Pintura/Speed Truck /Rolley Ball) e Nelson Reple fez sempre os melhores tempos da classe light, venceu a segunda bateria e está na quarta posição do campeonato, a apenas dois pontos da liderança.

“O Concept já mostrou todo o seu potencial. Mesmo em sua estreia e ainda sem qualquer desenvolvimento na categoria, já mostrou que é um kart rápido. Com os testes que já programamos, estamos confiantes que alcançaremos resultados muito mais consistentes para brigar pelo título da Light”, acredita Otazú.

Na tomada de tempos Alberto Otazú foi o piloto mais rápido da classe Light, com a marca de 52s169. Como o time trocou o motor que não tinha boa velocidade, e assim foi penalizado com perda de posições, associado ao grid intercalado pelos tempos de cada um dos grupos do treino classificatório, a Concept Light/No Fire largou apenas do 17º posto entre 31 concorrentes.

Responsável pela largada, Nelson Reple cumpriu apenas cinco voltas e foi rebocado para o box por causa da quebra de coroa e corrente. Com isto, Otazú assumiu o volante do Concept, estabeleceu a volta mais rápida da Light (52s754) e terminou a primeira bateria de 50 minutos em sétimo. Na relargada, ele foi ultrapassando cada um dos concorrentes de sua classe, para vencer a segunda bateria de 30 minutos. Com a junção das duas partes da prova a Concept Light/No Fire ficou no quarto lugar.

“Como tive a infelicidade de estar pilotando quando quebrou o sistema de tração do motor, optamos pela estratégia e o Otazú assumiu a continuidade da corrida. E ele fez um trabalho fantástico e confiável, voltando para casa com a volta mais rápida e a vitória na bateria mais curta, largando em sétimo. Isto nos dá mais confiança para investir no trabalho e desenvolver este novo chassi. Acho que a primeira vitória não está distante”, confia Reple.

A segunda etapa da Copa São Paulo será no dia 6 de março, novamente no Kartódromo Granja Viana, em cotia (SP).

Relembre a prova da Pro 500 pelo link https://youtu.be/EIiM5MyAjws

Confira os seis primeiros colocados na Pro 500 após a etapa de abertura da Copa São Paulo: 1) PSJ/CKS Racing Team e BR Gofredo II, 28 pontos; 3) Caio Castro/Car Racing, 27; 4) Concept Light/No Fire, 26; 5) E. S. Competições Light, 23; 6) DRC – Betinho Veículos, 21 pontos.

A equipe Concept Light/No Fire tem o apoio de Concept Kart/No Fire Service/IMAB Metalúrgica/Bianchi Automóveis/Speed Truck/Cardoso Funilaria e Pintura/Rolley Ball.

